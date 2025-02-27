健康台灣提3對策 打造「不看天吃飯」急診韌性

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（中央社記者陳婕翎台北27日電）「健康台灣」第3次委員會議今天登場，外界關注急診壅塞解方，衛福部長邱泰源說，積極推動區域聯防綠色通道、改善護理環境、調整急重症支付等，打造「不看天吃飯」急診韌性。

健康台灣推動委員會今天晚間舉行會後記者會，媒體關心近期備受關注的醫院急診壅塞問題。對此，邱泰源指出，健康台灣會議多名委員，包含醫學中心院長等，都提到醫院急診壅塞是長期多元問題，需要採取整體策略。福部推出短期計劃，由各地方衛生局協助各醫院靈活調整病床與人力運用。

邱泰源表示，根據統計，林口長庚醫院急診候床人數在3天前一度達100人以上，是全台最高，昨天最高等待人數已降至58人；其他醫院急診候床人數也有所減少，等待超過2天的案例已非常少見，甚至等待超過24小時的情況也大幅減少，顯示短期呼籲院內靈活調配已取得顯著成效。

他指出，區域聯防非常重要，政府將繼續加強這方面的合作，感謝衛生福利部所屬醫療機構主動與當地醫學中心合作，已有70多名患者透過「綠色通道」分擔急重症病患。此外，衛福部將提供更完善的分流就醫資訊，並與各專科醫學會及急診醫學會合作，設計民眾版就醫指引。

護理人力不足是急診壅塞重要因素之一，邱泰源表示，衛福部已提出多項措施改善，今年1月護理人員數量比去年同期增加3900名，其中1000多人在醫院任職。護理工作環境的長期改善，衛福部將盡速推動急重症給付合理化等措施，並相信這些改革將對護理人員的留任有積極影響。

醫院壅塞問題導致急診醫療團隊承受巨大壓力，病人家屬在等待病床也感到辛苦。邱泰源指出，雖寒冷季節心血管疾病及慢性病容易惡化，導致急診就診人數上升，但急診醫療不能看天吃飯，將落實急診紓解管道準備，病床靈活運用等制度持續發揮作用，未來將更有能力應對類似挑戰。

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衛生福利部中央健康保險署長石崇良表示，公立醫院護理人員薪資調整與軍公教調薪同步進行，近年護理人員的投保薪資每年都有增加，並未停滯。急診壅塞問題是多重因素造成，既有長期累積影響，也有短期衝擊，給付改革正在積極推動。

石崇良指出，健保將從急重症支付等項目開始調整，相關支付調整將會按照健保程序進行，並要求新增與調高的支付新制須反映在護理人員薪資提升及人力增加上，確保每一筆支付都能帶來相應的成果。（編輯：戴光育）1140227