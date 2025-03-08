洗腎有望免跑醫院 居家血液透析最快5月納健保

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（中央社記者沈佩瑤台北8日電）台灣洗腎患者高達9成選擇血液透析，得要定期去醫院報到，舟車勞頓且時間也不夠彈性，衛福部健保署長石崇良今天說，將推動「居家血液透析」納健保，最快今年5月上路。

長期高血壓、糖尿病、腎絲球腎炎、腎毒性藥物等，皆可能導致末期腎臟病，進而需要透析，目前共有血液透析、腹膜透析2種方式。

衛生福利部中央健康保險署署長石崇良今天出席在宅醫療趨勢論壇，以「在宅醫療照護政策與推動」為題演講時提到，近期在健保的透析總額協商會中通過，擬把居家血液透析納入健保給付，搭配遠距設備，給付點數預計與在醫院接受透析相同。

石崇良說，相關支付標準的修正與細節，預計在這個月底的共擬會中討論，若審議順利，最快5月1日起實施，屆時醫院需提交申請與計劃，通過審核後，就可以將照護場域從醫院、洗腎中心轉至病人家中。

今年健保透析總額為新台幣473.752億元。石崇良表示，居家血液透析並非新增預算，也不涉及新增病人，而是提供原有透析患者多一個居家治療選擇；至於病人購買或租用血液透析設備的相關費用與細節，則待進一步研議。

台北市立萬芳醫院副院長、腎臟內科專家許永和接受媒體聯訪指出，台灣因醫療資源密集，儘管可選擇居家「腹膜透析」，卻僅7%至8%患者採用，超過9成依賴到醫院或診所接受血液透析。

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許永和說，傳統血液透析受醫院排程限制，每週最多3次、每次4小時，對生活影響不小，若能轉換成居家血液透析模式，不但在時間上更為彈性，也能減少病人舟車勞頓之苦，且可延長或增加透析時間，研究顯示，更有利於腎功能維持。

許永和強調，血液透析技術已發展40、50年，真正的挑戰在於醫療體系觀念轉變，居家透析能減少病患往返醫院的不便，還能提升醫療資源的利用效率。不過，居家血液透析仍有設備成本問題，較適合病況穩定且經濟狀況允許的病人。（編輯：李亨山）1140308