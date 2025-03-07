慢性腎病「無聲」 公費成人健檢助揪風險

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（中央社記者曾以寧台北7日電）45歲黃姓女子透過成人健檢發現有蛋白尿狀況，進一步就醫才知已罹糖尿病與慢性腎病。醫師提醒，慢性腎病是種無聲疾病，需要靠檢查發現，呼籲30歲起就可利用公費成人健檢檢查。

今年45歲的黃姓髮型設計師，在進行成人健康檢查後，發現血糖與蛋白尿異常，當時醫師懷疑她有代謝症候群，進一步檢查發現，已經罹患糖尿病，且為慢性腎病第1期。

台大醫院腎臟科醫師賴台軒今天在國健署衛教記者會上指出，慢性腎病在非傳染性疾病的10大死因中排名第7，但跨國調查顯示，77%民眾不了解慢性腎臟病，大眾對慢性腎臟病的了解遠低於糖尿病、癌症和心臟衰竭。

賴台軒說明，高血壓、糖尿病是慢性腎病發生與進展的主因；慢性腎病是種無聲疾病，患者在晚期之前常都不會有明顯症狀，但通常也不會自行痊癒，只會逐步惡化，若長期不治療，恐進展到腎臟衰竭需要洗腎，且會增加心血管疾病導致的死亡風險。

衛生福利部國民健康署自今年起，免費提供30至39歲民眾每5年1次、40至64歲民眾每3年1次、65歲以上民眾每年1次的成人健檢；服務內容更新增「腎病識能衛教指導」，由專業醫師說明腎功能期別、尿蛋白狀況以及腎臟健康相關的危險因子，幫助民眾瞭解自身腎臟健康狀況。

根據國健署112年成人健檢資料，15%受檢者有腎功能異常問題，其中有高血糖者，約每10人就有3人有腎功能異常；有高血壓者，約每5人就有1人有異常；若同時合併3高（高血糖、高血壓、高血脂），異常比率更高達3成。因此，改善三高是預防慢性腎臟病的關鍵。

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瑞東診所醫師杜柏村指出，越早發現潛在腎病患者，可以越早控制病情。以黃姓患者為例，在說明肥胖、糖尿病等風險因子後，也會透過衛教單張，說明目前腎病期別，並提醒均衡飲食、飲水充足、規律運動、定期量血壓、控制體重、戒菸戒酒戒檳榔、控制3高等護腎方法。

國健署長吳昭軍說，台灣過去有「洗腎王國」之稱，近年努力洗刷污名，且近3年國內新發生洗腎患者有在下降，顯示民眾越來越重視腎病問題，盼鼓勵民眾善加利用成人健檢的同時，也妥善控制3高，保護腎臟，以免影響腎臟健康。（編輯：管中維）1140307