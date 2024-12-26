研究：腎病變糖友使用瘦瘦針 整體降29%死亡率

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（中央社記者沈佩瑤台北26日電）俗稱瘦瘦針的腸泌素除了具降血糖、減重等效果，基隆長庚醫院團隊運用長庚資料庫回顧分析發現，腎病變糖友使用腸泌素可減少28%洗腎機率、26%截肢機率，整體降低29%死亡率。

基隆長庚醫院今天舉辦記者會分享研究成果，心臟電生理與心律不整醫學科醫師陳天心簡報指出，60%以上的糖尿病患者最終死於心血管疾病，心血管疾病也是全世界糖尿病患者最重要的併發症及主要死因。

陳天心說明，目前國內多種腸泌素藥品，腸泌素是腸胃道分泌的賀爾蒙，具控制血糖作用，並可減少糖尿病患發生心血管疾病，如腦中風跟心肌梗塞，還可改善尿蛋白，後來更發現腸泌素有減重效果。

瘦瘦針雖然是治療糖尿病的藥物，陳天心說，對於腎病變患者的研究資料相對缺乏，臨床上擔心會不會導致糖尿病足和慢性腎病惡化，因此他運用長庚醫療體系資料庫進行觀察性研究，共收錄61.3萬名糖尿病患者，其中有8922位有使用腸泌素且合併第4、5期慢性腎病，與使用口服降血糖藥物的患者對照比較。

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結果發現，合併腎病變的糖尿病患者在使用腸泌素後，不會影響血壓，且平均可以減少體重2公斤，與減少1.6%的糖化血紅素，同時可減少28%洗腎機率、26%截肢機率，整體降低29%死亡率。

陳天心提醒，糖尿病患平日應控制血糖，注意飲食和運動，可經醫師診療後使用腸泌素，避免引發嚴重併發症，讓生活品質也能良好維持。相關研究成果已在去年3月登上國際期刊心血管糖尿病學（Cardiovascular Diabetology）。（編輯：李亨山）1131226