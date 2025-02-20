慢性腎病新藥健保擴大給付 3/1上路近20萬人受惠

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（中央社記者陳婕翎台北20日電）健保署3月1日起擴大SGLT2抑制劑用給付範圍，不只糖尿病可用，慢性腎臟病和心衰竭也納入，預期近20萬人受惠。醫師認同糖、心、腎全面治療照護，往打破洗腎王國之路更進一步。

衛生福利部中央健康保險署長石崇良今天在記者會表示，台灣過去被稱為洗腎王國，透析人口數全世界第一，健保從民國90年開始啟動相關照護計畫，早期找到慢性腎臟病患，定期追蹤、加強衛教與生活型態改變，透析病人新發生率已經出現反轉，目前每年約9萬多人透析。

台灣今年起正式邁入超高齡社會，總人口數25%是65歲以上長者。石崇良說，高齡人口增加，多重慢性病個案隨之攀升，糖尿病、高血壓等，對控制透析新發生率充滿挑戰，幸好科學進步帶來希望，臨床研究證實SGLT2抑制劑對糖尿病、心衰竭、慢性腎臟病有延緩腎功能惡化作用。

石崇良表示，健保署自3月1日起擴大SGLT2抑制劑用於給付糖尿病的健保給付範圍，適用於慢性腎臟病和心衰竭，給付前提是患者必須加入相關慢性病共同照護，以利早期用藥，再搭配生活型態改變等衛教，加強慢性腎臟病防治，避免個案進入洗腎階段，預估每年受惠15萬至20萬人。

台灣腎臟醫學會監事邱怡文說，台灣高鹽、高蛋白飲食習慣及糖尿病、高血壓等慢性病高盛行率，影響腎臟健康，約273萬名慢性腎臟病人，平均每8人就有1人罹患慢性腎臟病，早期慢性腎臟病無明顯症狀，超過8成未接受治療，恐因腎功能持續惡化，面臨15年內進入洗腎透析危機。

邱怡文表示，一般人40歲後每年腎功能會以1ml/min速度下降 ，加上亞洲人本身就比較容易罹患慢性腎臟病，慢性腎病患者的腎功能下降速度是一般人的5倍。國際臨床指引已將新一代口服降血糖藥SGLT2抑制劑列為慢性腎臟病治療建議使用藥物，及早治療可望延後26.6年進入洗腎。

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慢性腎臟病不僅影響單一器官，同時會增加2倍心血管死亡風險及1.5倍心衰竭風險，每2名心衰竭患者1人同時有慢性腎臟病，洗腎風險是一般人的2.4倍。中華民國心臟學會秘書長謝宜璋提到，「糖、心、腎密不可分」，SGLT2抑制劑有助緩解心衰竭症狀，降低住院與死亡風險。

謝宜璋說，今年擴增用於心衰竭健保給付的SGLT2抑制劑，主要是透過抑制腎臟吸收葡萄糖，增加葡萄糖經尿液排出，控制血糖，延緩腎功能下降，同時降低心血管疾病風險，研究顯示，SGLT2抑制劑在治療心衰竭同時，最多能延緩4倍腎功能衰退。（編輯：管中維）1140220