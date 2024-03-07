逾9成腎病患者不自知 8大高風險族群當心

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（中央社記者沈佩瑤台北7日電）台灣腎臟病盛行率已逾12%，卻有逾9成患者不自知，醫師提醒，8大高風險族群包括肥胖、糖尿病、65歲以上、高血壓、亂吃藥、痛風、家族病史、抽菸等，別因沒症狀就掉以輕心，應定期篩檢。

台灣腎臟醫學會理事長吳麥斯今天透過新聞稿指出，台灣腎臟病的盛行率已突破12%，相當於每8名成人就有1人發生腎臟病變，在前端篩檢上，腎功能問題可透過血液和尿液檢測得知，然而因無定期篩檢習慣，超過96%的腎臟病患者罹病不自知。

腎臟病往往會伴隨糖尿病、心衰竭等嚴重的健康問題，據統計，每3名糖尿病患者就有1人可能發生腎病變，若是中度腎臟病合併心衰竭，死亡風險更是常人的翻倍。

吳麥斯表示，腎臟無痛覺神經分布，若血壓、血糖及血脂控制不佳，容易造成腎臟代謝負擔，形成長期間的高腎壓，進而引發腎臟功能下降，呼籲40歲以上民眾可善用政府免費提供的成人預防保健服務，定期追蹤腎臟功能。

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他特別提醒8大高風險族群，包括肥胖、糖尿病、65歲以上、高血壓、亂吃藥、痛風、腎臟病家族病史、抽菸，更不該因為無明顯症狀而掉以輕心。

不過，即便罹患慢性腎臟病也不要擔心。吳麥斯強調，很多民眾誤認確診就等同於終生洗腎，現在已有相當完善的治療資源，輕度患者只要及早發現、及早存腎本，都有機會延緩腎功能惡化，就算是中重度病程，透過正確且積極用藥，也能避免後續進入透析階段或死亡風險。（編輯：陳政偉）1130307