全球暖化加劇 台大公衛研究：高溫熱危害恐傷腎

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（中央社記者沈佩瑤台北23日電）全球暖化影響，氣溫居高不下。台大公衛學院今天發表最新研究，熱危害恐導致腎臟傷害，尤其戶外工作者、中老年人及懷孕婦女等，因身體的熱調節能力下降，更要注意熱危害預防。

台灣大學公共衛生學院環境與職業健康科學研究所教授楊孝友團隊研究發現，炎熱氣候可能是造成非傳統原因慢性腎臟病的原因。

楊孝友在研究發表記者會中簡報指出，過去認為腎臟疾病是慢性病如高血壓、糖尿病等引起，但台灣腎臟疾病盛行率遠高於其他國家，應檢視是否有其他原因導致。

楊孝友說，所謂的非傳統原因慢性腎臟病，排除了高血壓、糖尿病等傳統風險因子，最早在中南美洲被發現，當地沿海岸地區，尤其砍甘蔗的農民年紀輕輕就罹患腎臟疾病，引起國際關注。

由於非傳統原因慢性腎臟病區域，介於在赤道及北回歸線間、偏海邊濕熱的地方，楊孝友表示，台灣在這個範圍中，氣候也是熱又潮濕，因此決定進一步研究台灣是否也有這樣的狀況。

團隊透過多個面向著手，包括全國成人健檢資料、2005年到2014年的彰化整合篩檢資料、重複測量等分析或追蹤方式，發現氣候變遷對健康的影響因人而異，戶外工作者、中老年人、肥胖、有高血或糖尿病等慢性病患是高危險群，原因與身體對熱調節能力下降、核心體溫上升比較快有關。

楊孝友提到，懷孕中的女性是容易被忽略的族群，「孕婦怕熱是真的」，因生理變化，身體熱調節能力也會下降，恐增加死產或早產風險。

楊孝友會後接受媒體聯訪說明，近年夏天已經熱到走出戶外會覺得好像被燙到，達危害臨界點卻可能不自知，熱危害要做的不是完全去避開，最重要的是調適。

他指出，拉丁美洲許多介入研究計畫顯示，只要適時補充水分，工作中提供遮蔭處，並調整工時每隔一段時間就休息，介入半年之後，原來腎功能不好的人，竟奇蹟地慢慢恢復回來，顯示熱危害造成的腎臟傷害，只要早期發現，是可以恢復的。

研究團隊因此呼籲，台灣法規應擴大解釋熱危害作業，不該只侷限於鋼鐵廠等傳統產業，像營建工人、農民等更應該增加保護措施。

楊孝友提醒，很多人不知道熱危害的症狀，以為就是中暑倒下去，其實有前驅症狀，包括頭暈、頭痛、肚子痛及想吐等，全因為血流量不夠，民眾若有這些症狀，要小心有可能是熱傷害前兆，應補充水分。（編輯：管中維）1130523