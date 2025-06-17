加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
哥斯大黎加派官員赴台受情報安全培訓 兩國斷交後首見
首頁 / 國際

汲取俄烏戰爭教訓 波蘭大幅擴張彈藥產能

2025/6/17 08:21（6/17 08:38 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者彭維楀華沙16日專電）波蘭政府宣佈，隨著國有國防公司梅斯科（Mesko）位於斯卡日斯科-卡緬納（Skarżysko-Kamienna）的工廠建立新產線，小口徑彈藥年產量已由5000萬發提升至2.5億發，增幅達400%。

根據波蘭電視台TVN報導，總理唐納·圖斯克（Donald Tusk）出席新設施啟用典禮時強調：「波蘭正從烏克蘭戰爭中汲取教訓，並準備擺脫歐洲彈藥短缺的陰影。」

波蘭國家安全局（Biuro Bezpieczeństwa Narodowego，BBN）局長烏科夫斯基（Dariusz Łukowski）今年3月接受波蘭Polsat新聞台（Polsat News）訪問時表示，波蘭目前的彈藥庫存僅足以支撐「一至兩週」的戰鬥，若在未獲北約盟軍支援的情況下遭受俄羅斯攻擊，防衛能力將面臨嚴峻挑戰。

為此，圖斯克政府承諾將投入數十億茲羅提增加軍備儲備，並強化國內產能。

圖斯克總理辦公室指出，此項投資是「重新波蘭化」（repolonizacja）戰略的一環，意在恢復本國對關鍵產業的控制權。他強調：「我們希望這些工廠不僅能滿足波蘭軍方所需，還能拓展出口市場。」

梅斯科（Mesko）公司生產的 Piorun 肩射式防空系統在烏克蘭實戰中表現優異而廣受國際肯定，繼美國、挪威之後，比利時亦於5月成為最新採購國。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

圖斯克補充，自2023年底新政府上任以來，實際國防支出已成長60%。2024年波蘭計劃將國內生產毛額（GDP）的4.7%投入國防，超過前一年的4%，為北約（NATO）成員中最高比重。

他坦言，過去波蘭政府花費大量預算向國外採購軍備，如今則致力於「扭轉不利比例，推動本地製造」。自俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，波蘭國防開支急遽成長，不僅沿用前朝法律與正義黨（PiS）制定的軍購計畫，也新增多項與美國與韓國廠商的軍購合約。（編輯：韋樞）1140617

延伸閱讀
波蘭國家航空LOT採購40架A220飛機 創史上最大投資
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

40
更多編輯台推薦新聞：