暖化恐海平面上升 基隆雲林台南溢淹面積增較顯著

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（中央社記者張雄風台北8日電）據國家氣候變遷科學報告（2024），若無法有效控制增溫，台灣夏天可能長達7個月，水稻、玉米產量下降，漁獲與養殖漁業也受衝擊；海平面上升，雲林、台南與基隆溢淹面積增加較顯著。

「國家氣候變遷科學報告2024：現象、衝擊與調適」由中央研究院環境變遷研究中心特聘研究員許晃雄以及中央大學水文與海洋研究所教授李明旭擔任主編。報告費時1年半的編撰流程以及科學關鍵重點，面對氣候風險減緩與調適並重。

報告中提到，如果全球暖化無法有效控制溫室氣體排放，台灣夏天可能長達7個月，高溫超過攝氏36度的天數將增加75天。

另外，海水的升溫也會影響漁獲與養殖漁業，台灣北部海域劍尖槍鎖管（小卷），海水溫度上升攝氏1度，單位漁獲量將下降15%；暖化2度下，文蛤高溫危害風險也會增加。

模式評估，水稻產量整體趨勢下降，世紀中、末分別減少13%及18%；玉米產量整體也呈下降趨勢，世紀中、末平均分別減少10%及17%。

在生態影響上，天然森林面積適合生長的海拔高度將提高173公尺，反映動植物棲地變化，適生面積僅剩現在約16%；暖化2度的情境下，海平面上升造成海岸溢淹面積增加，以雲林縣、台南市與基隆市溢淹面積增加較顯著。

全台用水相對敏感的春季，連續不降雨日數越來越多，豐枯水期的差距增加，乾旱事件的強度及頻率會提高，「極端暴雨將成為新常態」。

報告指出，暖化4度的情境下，現今氣候50年才會發生的極端降雨事件，未來每10年就可能發生；未來侵台颱風的個數減少，但風速與降雨皆呈現增加趨勢，且其中強颱頻率增加。

暖化造成台灣秋冬季擴散不易、臭氧生成增加、空氣品質變差，都市熱島現象會十分顯著。（編輯：李亨山）1130508