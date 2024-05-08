全球平均氣溫連11月破紀錄 2024年4月同期最熱
2024/5/8 12:33（5/8 13:08 更新）
（中央社布魯塞爾8日綜合外電報導）歐洲聯盟氣候監測機構今天表示，全球經歷了有紀錄以來最熱4月，是連續第11個月翻新月均溫紀錄。
綜合路透社和法新社報導，歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service, C3S）在每月公告中表示，自2023年6月以來，每個月的氣溫都是有紀錄以來的歷年對應月份新高。
而今年4月也不例外，月均溫比1850年至1900年工業化前高出攝氏1.58度。
過去12個月的年均溫也比工業化前高了攝氏1.6度，超出2015年巴黎氣候協定（Paris Agreement）為限縮全球暖化所設下的攝氏1.5度目標。
嚴格來說，巴黎協定把氣溫增幅壓在攝氏1.5度以內的目標還不算宣告失敗，因為這項目標以數十年的全球平均氣溫為依據，而非單一年度。然而，部分科學家已表示，這個目標實際上已無法達成，並敦促各國政府加快減少二氧化碳排放量，用以限縮超標幅度。
科學家已證實，氣候變遷是4月間若干特定氣候極端事件的「元凶」，包括可能與數千人死亡有關的非洲沙赫爾地區（Sahel）熱浪。
沙赫爾是非洲北部撒哈拉沙漠和中部蘇丹草原地區間的一條長逾5400公里、最寬可達1000公里的地帶，是世界最貧窮地區之一。
另外，近幾週來，從印度到越南的亞洲大片地區都出現熱浪，巴西南部則遭遇致命洪水。
哥白尼氣候變化服務的氣候專家尼可拉（Julien Nicolas）說：「全球暖化每增加1度，都伴隨著極端氣候事件，且程度更為劇烈，發生的可能性也更大。」（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1130508
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