研究：北太平洋座頭鯨數量劇減 海洋熱浪恐是禍首

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（中央社巴黎28日綜合外電報導）根據今天發布的研究報告，北太平洋的座頭鯨數量在不到10年內銳減了20%，而海洋熱浪可能就是罪魁禍首，這預示著大海裡巨型哺乳動物未來命運多舛。

由於商業捕鯨活動於1976年結束，加上保育工作所賜，此地區座頭鯨數量在2012年之前一直是穩步增加。但此後到2021年，座頭鯨數量減少了20%，從約3萬3000隻降低到2萬6600隻多一點。

在夏威夷越冬的一群座頭鯨降幅甚至更為明顯達34%。

上述結果出現高度不同。從2014年至2016年，有史以來最強、最長的海洋熱浪席捲了太平洋東北部，溫度異常有時超過攝氏3到6度，改變了海洋生態系統，也改變了座頭鯨可取得獵物的情況。

研究報告作者、在澳洲新南威爾斯州（New South Wales）南十字星大學（Southern Cross University ）攻讀博士的鯨魚生物學家契斯門（Ted Cheeseman）告訴法新社說：「我驚訝地下巴都快掉了…這是一個超乎我們預期的訊號。」

研究人員在「皇家學會開放科學」（Royal Society Open Science）期刊發表報告指出，在過去10年中，鯨魚數量急劇下降。

這項研究由75名科學家組成團隊，編制了史上最大規模巨型海洋哺乳動物照片識別資料集，用於追蹤2002年至2021年北太平洋的座頭鯨族群數量。

契斯門說：「我們估計大約有7000頭鯨魚，其中大部分都餓死了。」

法新社報導，即使在健康的群族中數量波動是正常現象，但長壽物種的數量如此突然下降，顯示海洋受到了重大破壞。

契斯門補充說，「不僅是鯨魚的食物減少了」，簇絨海鸚（tufted puffins，又稱花魁鳥）、海獅和海豹的數量也呈現下降趨勢，「海洋變暖，導致食物變得更少」。

契斯門說：「這些鯨魚不再像50年前那樣面臨立即滅絕的危險…然而，我們必須面對海洋不斷變化的新現實。」（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1130228