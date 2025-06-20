建築師監造台鐵電梯工程涉索賄 二審仍判7年6月

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（中央社記者謝幸恩台北20日電）葉姓建築師受台鐵委託，監造宜蘭二結與羅東火車站電梯工程涉向營造商索賄166萬元，協商破局後遭檢舉。一審判葉男7年6月徒刑，經上訴，二審日前仍維持原判，可上訴。

一審的宜蘭地方法院判決指出，交通部台灣鐵路管理局（現改制為國營台灣鐵路股份有限公司）於民國107年間辦理宜蘭轄內各車站無障礙電梯新建工程，由葉男得標規劃設計與監造；二結與羅東站工程於109年間由某營造商以新台幣3320萬元得標。

判決表示，營造商工務經理、工地主任109年2月間拜訪葉男，會面過程中，葉男以手勢比出「5」，並寫下「5%」的字條，要求支付相當於工程款5%的賄款，即166萬元。

不過，經理、主任當場未答應，返回公司後與高層商議，並多次與葉男協商其他支付條件金額，均遭拒絕。此後，工程進度屢遭葉男刁難，營造商遂向台鐵檢舉。

法官認為，葉男受政府機關委託，執行與國家公權力有關事項，屬貪污治罪條例所稱委託公務員。

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一審認定，葉男雖否認犯行，但依工務經理與葉男間的簡訊內容，認定其涉犯貪污治罪條例公務員對職務上行為要求賄賂罪，事證明確，判處有期徒刑7年6月，褫奪公權3年。

經上訴，二審由台灣高等法院審理。二審認為，一審判決認事用法無不合，量刑亦屬妥適，駁回上訴，維持原判，可上訴。（編輯：戴光育）1140620