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打造全新超級英雄宇宙 導演盼傳遞「超人」良善形象

2025/6/20 21:52（6/20 22:06 更新）
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電影「超人」男主角大衛科倫斯韋（David Corenswet）（左起）、導演詹姆斯岡恩（James Gunn）、女主角瑞秋布羅斯納漢（Rachel Brosnahan）20日接受台灣媒體視訊訪問，暢聊拍攝趣事及相處點滴。（華納兄弟提供）中央社記者洪素津傳真 114年6月20日
電影「超人」男主角大衛科倫斯韋（David Corenswet）（左起）、導演詹姆斯岡恩（James Gunn）、女主角瑞秋布羅斯納漢（Rachel Brosnahan）20日接受台灣媒體視訊訪問，暢聊拍攝趣事及相處點滴。（華納兄弟提供）中央社記者洪素津傳真 114年6月20日
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（中央社記者洪素津台北20日電）電影「超人」即將上映，導演詹姆斯打造全新英雄宇宙，他透露自己從小就看「超人」漫畫長大，幻想有超人的世界，他也喜歡超人的良善，盼電影能夠把這樣的良善傳遞給世界。

電影「超人」男女主角大衛科倫斯韋（David Corenswet）、瑞秋布羅斯納漢（Rachel Brosnahan）以及導演詹姆斯岡恩（James Gunn）今天接受台灣媒體視訊訪問。

詹姆斯分享，自己從小看「超人」漫畫長大，「當我看著漫畫，我覺得自己進到一個有著超級英雄、巨大怪獸、機器人、飛天狗的魔幻世界。我深深愛上有超人良善的世界，所以希望把這個世界帶給觀眾。」

這次「超人」新片中將生活在一個全新的大都會中，大衛說：「這次新宇宙有著各式各樣的超級英雄，也有擅長使用科技的天才，是個高度開發的世界，這個設定也讓我們打開更多可能性，包括與反派角色的對立以及戀愛故事線的發展。」

瑞秋則表示，片中增加更多有趣的細節，「在這個宇宙中，除了有我們熟悉的科技，也有前所未聞的新科技，這有點像是站在現在與未來的十字路口，也讓每個人都能有所共鳴。」

記者會中瑞秋和詹姆斯聊起大衛戲外不同的面貌，瑞秋搶答：「大衛私下是個很有趣的人，他很愛小孩，就跟超人一樣，只要穿上超人制服，就會被小孩環繞。」

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詹姆斯也說：「我覺得大衛是我所認識最舒適真實做自己的人，他有著不同面向，可以很傻氣，也可以很嚴肅，可以很酷，也可以很善良。」

「超人」將於7月9日上映。（編輯：龍柏安）1140620

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