罷免成案7/26投票 藍委齊發文盼支持者投不同意票

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北20日電）中選會今天宣布24位國民黨立委罷免案成案，7月26日投票。國民黨立委林沛祥、鄭正鈐、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、黃建賓等人，均呼籲選民在投票當天出門投下不同意罷免票，用不同意罷免票來守護民主，捍衛各縣市的未來。

大罷免進入第3階段，中選會委員會議今天審定後公告，立委罷免案共有24案成案，皆為國民黨立委；另外，目前遭停職的新竹市長高虹安罷免案也成案。「24+1」案罷免案將於7月26日投票、開票。

國民黨基隆市立委林沛祥透過新聞稿表示，虛心接受民意的各種聲音與檢視，也強調將以更堅定態度迎戰第3階段投票，全力以赴、絕不鬆懈。他也會繼續用政績表現說話，讓基隆市民知道他為地方爭取哪些資源與建設。

林沛祥指出，期盼藍、白的支持者認清民進黨的手段，一定要出來投不同意罷免，正面迎戰、積極應對，是守護基隆的唯一道路。他會持續秉持初衷、回應民意，用行動贏得更多市民的信任與支持。

國民黨新竹市立委鄭正鈐在臉書發文提到，他努力推動「財政收支劃分法」修法，成功爭取讓新竹市的統籌分配款從每年新台幣83億元提高到293億元，這是屬於新竹人的建設資源，不能因為政治操作被翻盤。呼籲選民7月26日一定要出門投下「不同意罷免」票，捍衛新竹人的尊嚴與未來。

國民黨台中市立委廖偉翔指出，他和團隊始終踏實地走在民意最前線，尤其針對中火燃煤空污問題，堅持為台中市民發聲。關心國家發展，好人不能沉默，所以他要懇請每一位支持台中進步的鄉親好朋友，請勇敢站出來用「不同意罷免」票，捍衛所期待的國家願景。

國民黨台中市立委黃健豪強調，這場罷免是民進黨用國家機器發動的政治鬥爭，一旦罷免成功，民進黨將再次1黨獨大，讓行政、司法、監察體系全部失去制衡力量。7月26日，他拜託所有支持他的選民一起出門，投下不同意罷免票，不同意1黨獨大、不同意民進黨惡搞酬庸。

國民黨台中市立委羅廷瑋批評，一場惡意罷免、動搖民主價值的投票即將來臨，希望大家看清楚這場惡罷背後的真實意圖，一同站出來投下不同意票，共同捍衛社會的穩定。唯有團結，用不同意罷免粉碎惡罷，國家才能免於獨裁。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國民黨雲林縣立委丁學忠表示，尊重民主機制，但他也相信，民主是為了讓大家更好，不該成為仇恨與攻擊的工具。這場罷免，撕裂的是彼此的情感與信任，更是孩子的未來。他懇請所有關心下一代的選民，在7月26日一起站出來，投下不同意罷免票，讓大家一起守護孩子的笑容，讓社會更安定，讓雲林持續向前。

國民黨台東縣立委黃建賓指出，對於台東人面臨的不公不義，他始終堅定立場為台東發聲，如今大惡罷，卻是想藉由政治惡鬥阻止台東人發聲、阻止台東人爭取公平權益。他懇請所有台東選民在7月26日站出來投下不同意罷免票，才不會讓台東人的聲音被蓋住，守護台東及下一代的未來。（編輯：林克倫、張若瑤）1140620