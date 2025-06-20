「傳承之美」特展 喇嘛現地繪製沙壇城

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（中央社記者趙靜瑜台北20日電）文化部蒙藏文化中心主辦「傳承之美－永恆的蒙藏宗教與藝術」特展，21日起在蒙藏文化館登場，特色之一是4名喇嘛將現地彩沙繪製大型「沙壇城」（曼荼羅），展現宗教藝術之美。

「傳承之美–永恆的蒙藏宗教與藝術」展品涵蓋佛教雕像、唐卡、法器與日常配飾等，展場包括「漢傳佛雕藝術之美」、「藏傳佛教的傳承法脈」、「曼荼羅」及「蒙藏工藝」等4部分。

展場將邀請4名喇嘛現地以彩沙繪製大型沙壇城，沙壇城又稱曼荼羅（Mandala），是藏傳佛教中一種特殊的藝術形式，以天然礦砂為材料，在平面上堆砌出色彩鮮豔、圖案精美的幾何形狀，代表著佛菩薩的淨土宮殿。

這次展覽也設「曼荼羅藝術體驗區」，觀眾可透過冥想、影像、聲音等互動方式，體驗宗教藝術的沉浸式療癒氛圍。

蒙藏文化中心表示，6月21日、22及24日共3天將開放觀眾觀賞沙壇城繪製過程，週末也將舉辦頌缽、佛像擦擦手製作等活動。

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文化部主任秘書林宏義今天在記者會上表示，這次展覽展出中心珍藏，盼讓觀眾深入理解宗教藝術與文化脈絡。這次展覽展期適逢8月23日西藏「雪頓節」，展場將展出全長578公分的「三怙主刺繡拼貼唐卡」，再現「曬大佛」傳統。

「傳承之美－永恆的蒙藏宗教與藝術」特展將從6月21日起到2026年1月11日，地點在蒙藏文化館。 （編輯：龍柏安）1140620