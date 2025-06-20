李正皓北市遭噴辣椒水 21歲男落網稱行車糾紛

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（中央社記者劉建邦台北20日電）政治評論員李正皓昨晚遭人噴辣椒水，轄區北市內湖警分局獲報後成立專案小組追緝，逮捕涉案的21歲吳姓男子，吳男到案供稱因行車糾紛才犯案，警詢後依傷害等罪嫌送辦。

內湖警分局今天發布新聞資料指出，李正皓昨晚駕駛自小客車載女友離開電視台時，當行駛至電視台的車道口處，突遭1名不詳男子上前攔車，男子持辣椒水朝李男臉部噴灑後逃逸，李正皓提告傷害及妨害自由。

警分局表示，案發後，台北市警察局長李西河指示刑警大隊與內湖警分局組聯合專案小組，並啟動鷹眼小組追緝，經漏夜調查掌握犯嫌逃逸路線，鎖定涉案的吳姓男子。

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專案小組今天向士林地檢署聲請拘票後，下午5時查獲吳姓男子。吳男到案後，他坦承對李正皓噴灑辣椒水，但是因雙方有行車糾紛才犯案。

警詢後，警方依傷害等罪嫌把吳男移送士檢偵辦。警方後續將持續深入追查原因及有無共犯。（編輯：戴光育）1140620