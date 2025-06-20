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WTT斯洛維尼亞球星挑戰賽 高承睿拍落黃鎮廷晉16強

2025/6/20 20:21
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（中央社記者黎建忠台北20日電）台灣男子桌球好手「柚子同學」高承睿今天在WTT斯洛維尼亞球星挑戰賽單打32強，以11比6、11比6、13比11擊敗香港的黃鎮廷，不但收下對戰首勝，也成功晉級16強。

現年20歲的高承睿，世界排名23，賽前對上香港33歲老將、世界排名42的黃鎮廷，分別在2023、2024年各交手1次，高承睿都以2比3落敗。

今天雙方再度交手，高承睿挾著今年世錦賽男雙銀牌的氣勢，首局就拉出5比1攻勢展現企圖心，並在7比4領先時連得3分奠定首局勝基。

次局高承睿同樣在雙方4比4平手時，靠一波6比1的攻勢，取得10比5的優勢，順利連拿2局。

高承睿在第3局前段一度以5比2領先，但隨後自己失誤驟增，讓2人在比賽末段形成拉鋸，所幸高承睿在11比11平手時，靠著連續2次正手搶攻，如願以直落三獲勝。

根據大會籤表，高承睿在16強對手，很可能會是大會頭號種子、世界排名第3的巴西名將卡爾德拉諾（Hugo Calderano）。

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另外馮翊新今天在32強對上大會第15號種子，世界排名第25名的19歲中國小將陳垣宇，前3局結束，馮翊新暫以1比2落後。

第4局馮翊新一度取得10的7領先、3個局點，眼看大有機會扳平局數，沒想到卻被陳垣宇打一波6比1的攻勢，最終就以14比16、15比13、8比11、11比13落敗。（編輯：龍柏安）1140620

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