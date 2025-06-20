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教宗良十四世警告：AI恐影響年輕人智力發展

2025/6/20 21:02
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（中央社梵蒂岡20日綜合外電報導）羅馬天主教教宗良十四世今天警告，人工智慧（AI）可能對年輕人的智力發展造成影響，甚至可能有損他們對現實的掌握能力。

法新社報導，教宗良十四世（Pope Leo XIV）5月8日被選為天主教教會領袖以來，這位擁有數學學士學位的教宗一再警告與AI相關的風險，但這是他首次單獨就AI議題發表公開意見。

美國籍的良十四世以書面方式向第2屆羅馬人工智慧會議（Rome Conference on AI）的參與者提出警告：「我們所有人…都為兒童及年輕人擔憂，並擔心使用AI對他們智力和神經系統發展的可能後果。」

他指出：「過去不曾有世代像現在這樣，能透過AI迅速獲得大量資訊。」

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良十四世告訴出席這場年度會議的企業領袖、政策決策者和研究人員：「但我再次強調，無論資訊量有多龐大，獲取資料不能與智力混為一談。」

儘管教宗樂見在「增進醫療保健與科學新知研究方面」使用AI，他也談到，AI對人類「掌握及處理現實這項獨特能力」可能造成的影響，也引發令人憂慮的問題。（譯者：洪培英/核稿：陳正健）1140620

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