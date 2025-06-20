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瑞士最大民俗音樂節 琉森湖畔登場

2025/6/20 11:06
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（中央社記者郭芳君蘇黎世19日專電）第20屆海拉薩音樂節（Heirassa-Festival）19日登場，為期4天，是瑞士最大民俗音樂饗宴之一，主辦單位預估將有上萬國內外遊客前來造訪琉森湖（Lake of Lucerne）的偉吉斯（Weggis）小鎮，欣賞瑞士民俗音樂。

海拉薩音樂節為紀念瑞士鄉村音樂家艾勒斯‧席利格（Alois Schilliger）而成立，他以單簧管、手風琴、鋼琴和低音大提琴為主要樂器，大量編寫富有阿爾卑斯山風情，輕鬆、悠揚又帶有活力的民俗音樂，曲風與形式也具有音樂廳殿堂的演奏價值。

此外，他所組成的海拉薩四重奏（Heirassa-Quartett）致力於推廣瑞士鄉村音樂，對保存傳統文化極具貢獻，是瑞士音樂近代重要人物。其最知名的曲目是海拉薩舞曲（Heirassa-Polka）。

席利格2004年過世後，他的家鄉偉吉斯小鎮以他的樂團為名舉辦瑞士民俗音樂節，至今年已第20屆，是瑞士傳統音樂盛事。瑞士知名傳統音樂演奏家布倫納（Carlo Brunner）的現場演奏，是吸引瑞士人前來欣賞音樂節的主因。開演前湖畔舞台已座無虛席，聽眾充滿期待。

做了20年志工的海拉薩音樂節活動總監奧德馬特（Josef Odermatt）表示，瑞士民俗音樂雖是一個小眾音樂，但充滿人們對家鄉的情感。成立音樂節最大的目的是為了傳承地方文化傳統，音樂節幕前幕後的整體工作人員有200位在地居民投身志工服務，協力合作。

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奧德馬特也說明，瑞士旅遊提供的就是大自然山水帶來的寧靜與舒適，瑞士有幾個觀光大景點人潮飽和，已有過度旅遊負擔。音樂節打出名號後，是新的區域旅遊亮點，吸納了琉森（Lucerne）地區的觀光客。人們來到此地，沒有擁擠煩躁，才能放鬆身心。當地飯店的住房率也提高，對瑞士中部的觀光業是雙贏。

海拉薩音樂節是偉吉斯小鎮年度最大盛事，不只有湖畔舞台的表演，全鎮裡的教堂、安養中心、飯店與餐廳在這4天內也有來自全瑞士的民俗樂團接力表演，共同協力完成40場音樂演出。本週末為期4天的海拉薩音樂節對瑞士的意義除了傳承民俗音樂，也展現瑞士人投身公共事務的熱情。（編輯：田瑞華）1140620

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