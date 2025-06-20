加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
中選會：24國民黨立委、高虹安罷免案成案
首頁 / 娛樂

賈靜雯演技征服日製作人 林柏宏讚阿部寬演出細膩

2025/6/20 17:32（6/20 18:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
演員賈靜雯（圖）、林柏宏和日本演員阿部寬合作演出電影Candlestick，7月將於日本上映，賈靜雯飾演曾陷害阿部寬的台灣大企業高層。（日鹿株式会社提供）中央社記者洪素津傳真 114年6月20日
演員賈靜雯（圖）、林柏宏和日本演員阿部寬合作演出電影Candlestick，7月將於日本上映，賈靜雯飾演曾陷害阿部寬的台灣大企業高層。（日鹿株式会社提供）中央社記者洪素津傳真 114年6月20日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北20日電）台灣演員賈靜雯、林柏宏和日本演員阿部寬合作演出電影Candlestick，賈靜雯的演技讓製作人激賞果然是演技派，林柏宏則興奮能與阿部寬合作，大讚對方演技細膩，中文講得很好。

阿部寬挑戰金融題材電影Candlestick，片中大秀英文專業術語，今天製作單位透過新聞稿分享，阿部寬的敬業表現，讓製作人兼編劇小椋悟敬佩表示，「阿部先生讓我想起義大利的馬切洛．馬斯楚安尼或三船敏郎那樣的演員，他在演技上達到了這種境界。他的人品也是如此。」

片中也集結來自台灣的頂尖演員，賈靜雯飾演曾陷害阿部寬的台灣大企業高層；林柏宏飾演阿部寬前同事、現於台灣活躍的菁英企業家；賈靜雯的女兒則由台灣新生代演員湯詠絮演出。

製作人小椋悟大讚賈靜雯的演技，「雖是反派，但賈靜雯小姐不刻意表現出惡意。她會輕描淡寫說些狠話，然後稍微聳肩，這種表演方式很厲害。演技派這個詞就是用來形容她這種人的。」

賈靜雯表示，電影講述複雜度很高的AI金融詐騙題材，讓她躍躍欲試。提到阿部寬，賈靜雯最佩服的就是他非常沒有架子，在台灣取景時，阿部寬和工作人員住在一樣的旅店，代表阿部寬是真的和創作者站在一起、投入全部自我的演員。

google news透過 Google News追蹤中央社

林柏宏回憶首度和阿部寬合作，直呼阿部寬表演很細膩，對於短短幾句中文台詞也掌握得很好，讓他非常佩服，「最大心願就是希望有機會能夠再次跟阿部寬先生合作。」

電影Candlestick將於7月4日在日本上映，台灣還未確定上映檔期。（編輯：張雅淨）1140620

#義大利
#賈靜雯
#林柏宏
#阿部寬
阿部寬
台日合拍CANDLESTICK東京首映 阿部寬賈靜雯聯手詐財阿部寬「新聞主播」揭黑幕 深陷演技苦戰
賈靜雯
賈靜雯心疼母親罹子宮頸癌 傾注滿滿愛與支持乳癌病友未與家人分享心願 繪本有聲書助開口
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：