賈靜雯演技征服日製作人 林柏宏讚阿部寬演出細膩

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（中央社記者洪素津台北20日電）台灣演員賈靜雯、林柏宏和日本演員阿部寬合作演出電影Candlestick，賈靜雯的演技讓製作人激賞果然是演技派，林柏宏則興奮能與阿部寬合作，大讚對方演技細膩，中文講得很好。

阿部寬挑戰金融題材電影Candlestick，片中大秀英文專業術語，今天製作單位透過新聞稿分享，阿部寬的敬業表現，讓製作人兼編劇小椋悟敬佩表示，「阿部先生讓我想起義大利的馬切洛．馬斯楚安尼或三船敏郎那樣的演員，他在演技上達到了這種境界。他的人品也是如此。」

片中也集結來自台灣的頂尖演員，賈靜雯飾演曾陷害阿部寬的台灣大企業高層；林柏宏飾演阿部寬前同事、現於台灣活躍的菁英企業家；賈靜雯的女兒則由台灣新生代演員湯詠絮演出。

製作人小椋悟大讚賈靜雯的演技，「雖是反派，但賈靜雯小姐不刻意表現出惡意。她會輕描淡寫說些狠話，然後稍微聳肩，這種表演方式很厲害。演技派這個詞就是用來形容她這種人的。」

賈靜雯表示，電影講述複雜度很高的AI金融詐騙題材，讓她躍躍欲試。提到阿部寬，賈靜雯最佩服的就是他非常沒有架子，在台灣取景時，阿部寬和工作人員住在一樣的旅店，代表阿部寬是真的和創作者站在一起、投入全部自我的演員。

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林柏宏回憶首度和阿部寬合作，直呼阿部寬表演很細膩，對於短短幾句中文台詞也掌握得很好，讓他非常佩服，「最大心願就是希望有機會能夠再次跟阿部寬先生合作。」

電影Candlestick將於7月4日在日本上映，台灣還未確定上映檔期。（編輯：張雅淨）1140620