阿部寬「新聞主播」揭黑幕 深陷演技苦戰

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（中央社記者洪素津台北17日電）演員阿部寬在日劇「新聞主播」以強烈的新聞信念與行動力，一步步帶領團隊揭露許多新聞事件的黑幕。阿部寬坦言此次角色讓他很苦惱，是相當困難的角色。

「新聞主播」以虛構的民營電視台JBN為背景，講述阿部寬飾演的進藤壯一，原為公共電視台的社會線記者，後來受邀轉戰民營電視台擔任晚間新聞主播。面對節目收視低迷與鬆散的報導體系，阿部寬以強烈的新聞信念與行動力，揭露多起新聞事件的黑幕。

阿部寬透過新聞稿分享，「新聞主播這個角色實際演起來讓我非常苦惱，也是個相當困難的角色。不過能夠在這麼豪華的場景中拍攝，並與這麼棒的團隊一起完成作品，對我來說是一段非常珍貴的經驗，真的很感謝大家。」

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完結篇中雖然揭露先前各集所鋪陳事件的關鍵真相，但同時也留下多個未解之謎，最後10秒由寺西拓人演出的神秘男子意圖為何，在社群平台引發熱烈討論，更有觀眾猜測應該會有續集。

「新聞主播」全劇10集已於friDay影音等平台上架。（編輯：張雅淨）1140617