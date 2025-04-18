「犯罪直播」集結兩大男神 阿部寬、錦戶亮首度合體

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（中央社記者龍柏安台北18日電）日本兩大男神阿部寬、錦戶亮在新片「犯罪直播」首度合體，不過在片中錦戶亮前半段都只聞其聲不見其人，他也搞笑地說：「去現場就只是說出台詞然後回家而已。」

日本電影「犯罪直播」是翻拍由韓國影帝河正宇領銜主演的「恐怖攻擊直播」，日本版也加入一些原創故事，演員陣容除了阿部寬、錦戶亮兩大男神，還集結了龍星涼、生見愛瑠、井川遙、吉田鋼太郎等實力派卡司。

劇情描述阿部寬原是全國新聞節目的人氣主播，卻因故被迫離開主播台，轉職為廣播電台主持人，一天晚上他接到一通Call in電話，預告要炸毀發電廠，他不以為意反嗆：「要炸就快點炸。」結果發電廠真的炸了，讓全片幾乎都充斥在懸疑刺激的緊張氛圍裡。

阿部寬對片中對手錦戶亮表現大力讚賞，「錦戶亮非常神秘，表演的方式也非常特別，充滿可能性，這次能和他一起工作對我而言非常新鮮。」

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錦戶亮則謙虛表示，聽說阿部寬拍攝時思考了很多，提出很多想法，「不像我，去現場就只是說出台詞然後回家而已。」

「犯罪直播」現正熱映中。（編輯：張雅淨）1140418