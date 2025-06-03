桂綸鎂新片合作西島秀俊 動物性方式探討人性

（中央社記者洪素津台北3日電）影后桂綸鎂和54歲日本男星西島秀俊主演新作「親愛的陌生人」，由日本導演真利子哲也執導。她認為，導演是以動物性的方式探討深層人性，角色很吸引她，但也是很大挑戰。

桂綸鎂和導演真利子哲也合作新片「親愛的陌生人」，她透過新聞稿分享，這次的角色是一個有太多想說的話，卻難以說出口的角色，這樣的性格深深吸引了她；再加上真利子哲也的風格，是以動物性的方式探討深層的人性，「這點對我來說，是全新的挑戰，也帶來我前所未有的釋放」。

說起和導演合作的心得，桂綸鎂說：「他給演員極大的空間，但他聽得很清楚，看得很細微。」

桂綸鎂回憶拍攝現場，自己像是跨過一道籬笆，看見從未想過的詮釋方式。「我從來沒有這麼『外顯』地表演過，那種更身體性的方式，很動物，也很本能。」

透過 Google News 追蹤中央社

另外，和男主角西島秀俊對戲，桂綸鎂給出了一個極為詩意的比喻，「他像一棵扎得很深、枝葉繁茂的大樹。他創造了一整片遊樂場給我，而我就在裡頭盡情奔跑、跌倒、不怕犯錯。他會接住我，遮住太陽，讓我放鬆，也讓我更大膽。」這樣的創作過程，也喚醒了她對電影最初的悸動。

「親愛的陌生人」全片在美國紐約取景拍攝，描繪一對亞裔夫妻因兒子遭綁架而揭開家庭秘密，最終走向崩解的人性懸疑劇情，預計今年9月在日本正式上映。（編輯：吳素柔）1140603