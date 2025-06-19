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台日合拍CANDLESTICK東京首映 阿部寬賈靜雯聯手詐財

2025/6/19 22:07（6/19 22:21 更新）
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台灣與日本共同製作的電影CANDLESTICK，19日在日本東京舉辦首映會，演員阿部寬（右4）、菜菜緒（右3）與賈靜雯（左3）、導演米倉強太（右1）等人出席。中央社記者楊明珠東京攝 114年6月19日
台灣與日本共同製作的電影CANDLESTICK，19日在日本東京舉辦首映會，演員阿部寬（右4）、菜菜緒（右3）與賈靜雯（左3）、導演米倉強太（右1）等人出席。中央社記者楊明珠東京攝 114年6月19日
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（中央社記者戴雅真、楊明珠東京19日專電）台灣與日本共同製作的電影CANDLESTICK今天在日本東京舉辦首映會，演員阿部寬、菜菜緒與賈靜雯出席。賈靜雯表示，這次跨國合作創造出了不同的火花，也很高興能與優秀的團隊合作，看到了日本團隊的敬業。

CANDLESTICK改編自作家川村徹彥的金融犯罪懸疑小說「停損」（損切り），描述由阿部寬飾演、剛出獄的天才駭客野原、菜菜緒飾演的外匯交易員杏子，與金馬影后賈靜雯飾演的台企高層、金馬最佳男配林柏宏飾演的企業家等人，企圖合夥欺騙AI系統，在外匯市場（FX）一夜致富的故事。

電影由米倉強太執導，也是他的長片處女作，在台灣、美國夏威夷、日本、伊朗等4國6座城市取景，台日演員同台飆戲，將於7月4日在日本上映，今晚在東京舉辦首映會。

賈靜雯特地跨海出席。她接受中央社訪問表示，這部戲找到她時感覺很開心，因為跨國的合作一定會創造出一些不同火花，她很想和不同國家的團隊合作，這次能碰到這麼好的團隊也很開心。

對於首度與阿部寬合作，賈靜雯表示，雖然兩人對戲不多，「覺得好像還不夠的感覺」，但在簡短對戲中可以感受到阿部寬在螢幕上的魅力，就跟他本人給人的感覺一樣，很敬業，也有對戲劇創作的執著；能和他合作感到很榮幸，也很開心。

她表示，她在劇中飾演一個比較反派的角色，有一個女兒，她自己也是事業與家庭兼顧的女性，也有女兒，因此在這方面蠻有代入感。此外，這部電影在台灣許多地方取景，像是她在劇中的家，就是在台北101大樓拍攝，能夠讓觀眾看到從大樓裡看到外面的景色，也是很有趣的部分。

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阿部寬登台時表示，剛看到劇本的時候，因為是講股票和外匯的題材，老實說沒辦法想像。不過看到成品之後，覺得即使是不熟悉這個領域的人，也能夠理解。「這次在世界各地取景，完成了一部前所未有的國際合作作品。」

他也表示，導演非常有才華，攝影師曾是演員，因此能預測到演員們的動作，把每名演員的角色細緻地呈現出來。「我認為這是一部非常出色的作品，希望大家能欣賞這些細節。」（編輯：陳慧萍）1140619

台灣與日本共同製作的電影CANDLESTICK，19日在日本東京舉辦首映會，賈靜雯特別跨海出席。她表示，這次跨國合作創造出了不同的火花，也很高興能與優秀的團隊合作，看到了日本團隊的敬業。中央社記者楊明珠東京攝 114年6月19日
台灣與日本共同製作的電影CANDLESTICK，19日在日本東京舉辦首映會，賈靜雯特別跨海出席。她表示，這次跨國合作創造出了不同的火花，也很高興能與優秀的團隊合作，看到了日本團隊的敬業。中央社記者楊明珠東京攝 114年6月19日
台灣與日本共同製作的電影CANDLESTICK，19日在日本東京舉辦首映會，由於是金融詐騙題材，賈靜雯（左）分享母親接到詐騙電話，對方要求拿錢救女兒，但她剛好就在旁邊，免於被詐騙的經驗，演員阿部寬（右）仔細聆聽。中央社記者楊明珠東京攝 114年6月19日
台灣與日本共同製作的電影CANDLESTICK，19日在日本東京舉辦首映會，由於是金融詐騙題材，賈靜雯（左）分享母親接到詐騙電話，對方要求拿錢救女兒，但她剛好就在旁邊，免於被詐騙的經驗，演員阿部寬（右）仔細聆聽。中央社記者楊明珠東京攝 114年6月19日
台灣與日本共同製作的電影CANDLESTICK，19日在日本東京舉辦首映會，左起為伊朗女演員薩赫勒·羅莎、賈靜雯、阿部寬、菜菜緒。中央社記者楊明珠東京攝 114年6月19日
台灣與日本共同製作的電影CANDLESTICK，19日在日本東京舉辦首映會，左起為伊朗女演員薩赫勒·羅莎、賈靜雯、阿部寬、菜菜緒。中央社記者楊明珠東京攝 114年6月19日
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