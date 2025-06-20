經歷地獄般低潮 40歲林智平：能被需要很開心

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（中央社記者楊啟芳桃園20日電）中職樂天桃猿隊40歲老將林智平近2年繳出回春表現，昨天賽後更暫居打擊王，他坦言，現在身體恢復確實比較慢，不過經歷過前幾年地獄般低潮，「被球隊需要是一件很棒的事情。」

40歲的林智平打職棒第17年，不過今年在球隊角色吃重，昨天桃猿隊在9局下也是靠著林智平、林泓育、余德龍3名老將串聯，最終1分差擊退統一獅隊，林智平也在賽後以3成33打擊率暫居排行榜第1名。

談到40歲這個數字，林智平表示，雖然心理成熟了，但身體方面確實感受到比較難恢復，「要比別人提早準備、比較晚離開，為了治療、恢復。」不過他也直呼，「被球隊需要是一件很棒的事情，這個機會我等很久了，好好享受這些過程。」

林智平在2021年到2023年間出賽機會驟減，談到前幾年的低潮，他坦言，「我沒有想過會走到那個時候，我覺得我是去過地獄再爬起來的人，中間一直告訴自己說，如果要離開，也要在這個環境學到東西再出去，不要白白浪費時間。」

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林智平表示，現在就是把自己準備好，近年也改變睡眠習慣，「不管睡不睡得著，一定要在對的時間到床上休息，心情準備好來球場。」他也提到，今年一壘手廖健富、梁家榮都受傷，一壘有更多空間，「但還是期待他們趕快回來，球隊正常順利運作。」

身為球隊老大哥，林智平與林泓育、余德龍3名Lamigo時期戰友，都是球隊精神支柱，林智平指出，學弟有需要就可以來問，「我也會比較婉轉一點去跟他們講東西，要讓他們輕鬆吸收對的方式。」（編輯：龍柏安）1140620