支持者北所外挺柯文哲 陳佩琪、黃國昌到場

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（中央社記者趙敏雅新北20日電）台灣民眾黨前黨主席、前台北市長柯文哲涉京華城案、政治獻金案遭起訴，羈押禁見。妻子陳佩琪今天晚間於北所外靜坐，黃國昌也到場聲援，也有不少支持者到場力挺。

柯文哲涉京華城案、政治獻金案去年底遭台北地檢署依貪污罪等起訴，全案移審後，台北地方法院今年1月、3月間2度裁定柯文哲羈押禁見。北院5月27日再次裁定，柯文哲自6月2日起延長羈押2個月，停止接見、通信。

民眾黨今晚發起「不願讓你一個人，陪佩琪一起等阿北」活動，號召支持者聚集台北看守所，表達對柯文哲的支持。

晚間7時許不少支持者到場，舉著寫有「團結一心，挺柯到底」、「佩琪醫師加油，妳不是一個人」的板子，並喊「台灣需要柯文哲」等口號。

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民眾黨主席黃國昌致詞時說，柯文哲已被羈押288天，檢方沒有提出任何證據。談及民眾黨推法庭直播，黃國昌表示，2017年站出來推法庭直播的人，是主持司法改革國是會議的時任總統蔡英文，但民進黨跳票，「在幫忙完成承諾的是民眾黨」。

柯文哲的妻子陳佩琪則說，謝謝支持者到場，她跟著大家一起坐在北所外，相信在高牆的另一端，柯文哲能聽到大家的鼓勵。她表示，從柯文哲的案例中，相信很多人都承受台灣司法的不公不義，希望在黃國昌帶領下，民眾黨致力推動司法改革。（編輯：龍柏安）1140620