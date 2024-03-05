研究：巴西可透過土地利用找解方 實現淨零目標

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（中央社記者唐雅陵聖保羅4日專電）一項發表在全球變遷生物學（Global Change Biology）的研究指出，若巴西投資自然解決方案，透過保護、恢復、可持續管理來解決社會環境問題，好比消除森林砍伐和植被恢復等土地利用，就能減少污染氣體排放，實現淨零目標。

巴西新聞網站BdF報導，2023年9月發表在全球變遷生物學（Global Change Biology）「基於自然解決方案（Nature-based Solutions，NbS）是使巴西邁向2050年淨零排放關鍵」研究顯示，若優先採用自然解方，未來20年，巴西不需要支付更昂貴的技術達到淨零排放。

研究指出，自然解方利用自然和健康生態系功能保護人類、優化基礎設施，解決多重、多元問題，進行現有和預期的國家政策，特別是在土地利用及林業部門，可幫助巴西實現短期和長期目標，包括對凈零排放的承諾。

研究主要作者、巴西研究員索特羅尼（Aline Soterroni）表示，這些解決方案的應用必須超越抵消空氣污染的目標，但許多公司使用自然解方來抵消其應減少的排放，變成「漂綠」（greenwashing）行為。

所謂「漂綠」是指公司、政府或組織以行為或行動宣示對環保付出，實際上卻反其道而行，只是在宣傳環保。

索特羅尼表示，預計到2050年，巴西可以透過消除森林砍伐和植被恢復，減少高達80%污染氣體排放，農林業等農業生態生產系統，也可能對結果產生直接影響。

但自然解方的優勢不僅限於實現減排目標，通過確保自然資源的可用性，遭到破壞的植被若可持續管理和恢復，就可促進經濟發展，有利於糧食主權和糧食安全。

索特羅尼強調，這些行動對於應對人類正在經歷的氣候變化、生物多樣性和糧食安全等多重危機，非常重要。

研究還顯示，儘管巴西制定恢復反森林砍伐計畫和政策，但影響顯然還不夠。

例如全面實施「森林法」，可能在2050年之前減少38%的排放量，但為了利用其在化石燃料損害歸零的競賽中相對於其他國家的優勢，巴西需要做更多。

索特羅尼說，人類排放的二氧化碳絕大多數來自燃燒化石燃料，但土地利用和其相關活動是第2大排放源，土地利用變化和氣候變遷是生物多樣性喪失的主要因素。

研究結論指出，巴西需修改國家短期目標，並與2050年實現凈零排放的承諾保持一致；此外，巴西尚未提出長期凈零排放的詳細計畫。（編輯：張芷瑄）1130305