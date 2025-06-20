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陸籍人士「喪失原籍證明」補件 海基會：已驗證逾7600件文書

2025/6/20 16:39（6/20 16:48 更新）
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海基會20日下午舉行例行記者會，由秘書長羅文嘉主持並說明「喪失原籍證明」相關文書驗證的最新進度。中央社記者吳柏緯攝 114年6月20日
海基會20日下午舉行例行記者會，由秘書長羅文嘉主持並說明「喪失原籍證明」相關文書驗證的最新進度。中央社記者吳柏緯攝 114年6月20日
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（中央社記者吳柏緯台北20日電）移民署要求約1.2萬名在台定居的原陸籍人士補件「喪失原籍證明」。根據海基會最新統計，已經手案件共7500件，另有122件申請補發，總計發出的驗證文書共7622件。

內政部移民署清查獲准在台定居陸配約14萬多人，部分當事人未繳回「喪失原籍證明」，日前要求約1.2萬人在3個月內補件，否則將撤銷定居證，通知戶政事務所撤銷戶籍登記。期限將於6月30日到期。

海峽交流基金會（海基會）今天下午舉行例行記者會，由秘書長羅文嘉主持並說明「喪失原籍證明」相關文書驗證的最新進度。

羅文嘉指出，從4月1日到6月17日，海基會經手驗證的中國大陸戶籍公證書資料約有7500件，申請補發的公證書有122件，所以總計達7622件，和去年同期相比大幅增加。

在執行這項專案的過程中，海基會也陸續接獲不同的個案，例如有些陸配來台超過30年，也積極處理有關除籍證明的相關要求，返回中國大陸辦理，然而最後仍然無法取得除籍證明。

羅文嘉說明，海基會的立場是「盡全力協助需要幫助的人」，對於這樣的個案，會協調移民署、陸委會，只要能提供相當的證明與資料，就會另外予以協助。然而，若沒有返回中國大陸辦理相關文件，又不符合具結的資格，就無法協助。

他指出，「回到中國大陸辦理除籍證明但卻無法辦理」，在表達困難的個案中占較多數。

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羅文嘉強調，這是歷經30年都沒有解決的事情，有複雜性與困難性，如今要解決一定會費工夫。同時，根據相關規定，包含符合「赴陸有人身安全疑慮」、「年滿70歲」等6項規定者，可以申請改以具結方式替代。

陸委會副主委梁文傑19日表示，6月30日是申請截止期限，並不是專案截止的期限。在6月30日前，需要補件的陸籍人士可以就各自的情形提出具結、延後繳交或說明其他情況。在截止之前提出申請的案件，移民署會逐案審查，並通知申請人審查的結果，以及需要配合辦理的事項。（編輯：楊昇儒）1140620

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