移民署官網設專區 民眾可查詢有無繳附喪失原籍證明

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝怡璇台北26日電）陸委會今天表示，移民署官網已建置「通知繳附喪失原籍證明專區」，民眾若不確定是否曾繳附喪失原籍證明，可透過該功能查詢。

針對原籍中國大陸人士補繳喪失原籍證明引起關注，大陸委員會（陸委會）26日透過新聞稿表示，陸委會及相關機關接獲不少民眾反映，因年代久遠，不確定是否已繳附經公（驗）證完成的喪失原籍證明。

新聞稿指出，內政部移民署全球資訊網已設立「通知繳附喪失原籍證明專區」，並開放「喪失原籍註記查詢」功能。若不確定是否曾繳附喪失原籍證明，可透過該功能查詢狀態。

透過 Google News 追蹤中央社

陸委會提醒，主管機關移民署自今年4月21日起受理本次補繳作業，期限將於今年6月30日截止，呼籲接獲通知的民眾儘速補繳或提出申請。若遭遇其他實際困難，可立即向移民署反映，也可洽陸委會或海基會提供必要協助。

約1.2萬名在台定居的原陸籍人士，4月間被通知補件「喪失原籍證明」。移民署21日表示，已收件具結書逾1200件；海基會23日表示，截至22日，已經手文書驗證共3864件。（編輯：邱國強）1140526