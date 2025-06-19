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中國限制出口銻 美電池製造商稱短缺如國家緊急狀態

2025/6/19 15:52（6/19 16:14 更新）
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圖為銻金屬樣本。（路透社）
圖為銻金屬樣本。（路透社）
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（中央社台北19日電）中國去年對用來製造電池及彈藥的金屬銻（Antimony）實施出口管制，其後更禁止向美國出口。路透社報導，目前中國對全球出口銻的數量僅有去年同期的1/3，美國電池製造商形容銻的短缺為「國家緊急狀態」。

銻的其中一個用途是製造鉛酸電池，而鉛酸電池通常用於燃油車，主要用來啟動引擎和為低壓儀器供電。鉛酸電池在很多行業被視為後備電源，以及用來儲存太陽能和風力系統產生的多餘能量。

此外，銻對於製造夜視鏡、導航系統和彈藥等軍事裝備也非常重要。

中國去年9月開始對銻相關物項實施出口管制，去年12月宣布原則上不准對美國出口銻，被視為對美國進一步限制先進半導體出口到中國的反制措施。

路透社18日報導，根據美國地質調查局的數據，2024年中國有可能生產全球60%的銻，其他國家開採的銻，大部分運往中國加工。目前中國對全球出口銻的數量僅有去年同期的1/3。

美國的負責電池聯盟（Responsible Battery Coalition）執行董事克利斯坦森（Steve Christensen）表示，目前每噸銻超過6萬美元（約新台幣177萬元），在過去一年上升逾4倍。

克利斯坦森表示，「我們視之為國家緊急狀態」，目前沒有快速的解決方案，行業內完全措手不及。負責電池聯盟成員包括汽車電池製造商柯銳世（Clarios）、本田汽車（Honda）和聯邦快遞（FedEx）等。

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他說，越來越多買家從新興的「灰色市場」採購銻，但「灰色市場」的銻價格極高。

克利斯坦森說，政策制定者應將有關銻的問題視為國家安全問題，西方國家在國防和民生上所需的礦產，過度依賴單一地緣政治對手。未來美國必須提升國內加工能力、擴大國內回收規模，以及與合作夥伴建立戰略礦產聯盟，否則危機將一再重演。（編輯：陳鎧妤/楊昇儒）1140619

#中國
#美國
#調查局
#本田汽車
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