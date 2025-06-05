稀土成中國關稅戰利器衝擊全球 重要性一次看懂

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北5日電）美中關稅戰爆發，中國4月暫停7種稀土金屬出口，美國財長貝森特日前更指控中國扣住日內瓦協議中同意釋出的稀土。由於此舉已衝擊全球汽車、半導體等產業，各界對稀土的重要性及中國的掌控格外關注，以下為相關資訊整理，供讀者一次看懂。

什麼是稀土？

綜合紐約時報報導與相關資訊，有17種金屬被稱為「稀土」，它們被排列在元素週期表的底部，其中大多數實際上並不罕見，且遍布世界各地，只是很少有足夠大的礦藏可供有效開採。

之所以被稱為「稀有金屬」，是因為很難將這些金屬單獨分離出來，可能需要100多個處理階段和大量的強酸，工序複雜。

中國為何能用稀土對他國予取予求？

全球70%的稀土由中國開採，其餘30%主要由緬甸、澳洲和美國開採。然而，全球開採的90%稀土卻由中國化學加工提煉。比例上，中國除了提煉自採的所有稀土，也提煉緬甸幾乎所有的稀土，同時還提煉美國近一半的稀土。

在各種稀土中，中國在鏑、釓、鑥、釤、鈧、鋱、釔等7種稀土的主導地位最顯著，也自4月初基本停止了這些稀土的出口。它們屬於最難提煉的金屬，其中鏑、鋱等被稱為「重稀土」的金屬，更被用來製造耐熱稀土磁體，而中國重稀土的精鍊廠產量占全球供應量高達99.9%。

中國控制的這7種稀土有什麼重要價值？

這7種稀土的主要用戶是汽車業，因為需要使用大量耐熱稀土磁體。剎車、轉向系統和許多其他系統的馬達都依賴這種磁體。一輛豪華汽車座椅可能包括12個磁體，用在調整座椅的馬達上；而電動車用於驅動的電機，也需要用到這7種稀土。

除了汽車，半導體、醫療化學品、機器人、海上風力渦輪機和各種軍事硬體的製造，也需要這些稀土磁體。而中國生產的稀土磁體約占全球供應量的90%。

若其中一個系統的零件供應商沒有上述磁體，整個汽車裝配廠可能被迫關閉，甚至導致成千上萬的員工可能暫時失業。而在目前，中國幾乎停止出售所有的耐熱磁體。

中國以前停止過稀土出口嗎？

2010年中日外交爭端期間，中國曾停止向日本出口所有稀土長達2個月，對幾乎斷貨的日本製造商造成恐慌。日本住友商事和日本政府隨後在澳洲協助當地業者建立更多稀土開採能力，並在馬來西亞建立了加工能力，才使日本有了另一個稀土來源選擇。

中國這次為什麼暫停出口？

中國政府一再表示，暫停出口這7種稀土及其加工製成的磁體，是因為它們是「軍民兩用品」。但實際上，軍事應用僅占稀土磁體市場的約5%。

美國認為，中國實施出口管制的真正動機與軍事用途無關，而是中國對川普政府「對等關稅」的報復手段之一。

目前產生的事態

5月12日，美國和中國在日內瓦舉行會談判，同意暫時降低彼此關稅90天，中國並同意暫停自4月初以來對美國實施的非關稅措施，其中包括恢復稀土出口。然而，美國商務部一度警告全球不得使用華為的AI晶片，此後這一警告雖然改為較和緩的提醒，卻激怒了中國。外媒報導，這導致中國再度限制稀土出口。

6月1日，美國財長貝森特（Scott Bessent）接受電視訪談中公開證實，中國確實扣住一些日內瓦協議中同意釋出的稀土，究竟是「體制出了問題」還是「故意這麼做」，要等美國總統川普（Donald Trump）和中國國家主席習近平談過後才知道。

透過 Google News 追蹤中央社

不過，中國堅稱稀土出口管制「適用於所有國家」，不僅僅是美國。雖然中國官員沒有明確表示，但這意味著停止稀土出口可能不只是反制美國而已。

這段期間，中國要求每批稀土出口都要有單獨的許可證和詳細的文件，且商務部正在制定稀土出口許可證的發放程序，更力圖建立稀土流程追蹤機制，這導致了稀土出口延誤。如今，歐洲部分汽車公司久未獲得稀土供應，導致一些車型的生產陷入停擺，生產線被迫暫時關閉；而美國、日本車廠也出現稀土供應短缺的現象。（編輯：邱國強/楊昇儒）1140605