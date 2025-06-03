俄烏第2輪和談未達成停火協議 雙方立場要求一覽

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（中央社伊斯坦堡2日綜合外電報導）烏克蘭與俄羅斯代表團今天就終結戰爭的可能性進行第2輪直接談判，暫未達成停火協議。儘管美國總統川普敦促採取一連串外交行動，截至目前，雙方仍無共識。

在土耳其外交部長費丹（Hakan Fidan）調解下，俄烏雙方針對和平解決方案交換意見，但仍未達成停火協議。

以下是法新社整理的俄烏雙方立場及要求：

俄羅斯領土

談判結束數小時後，俄羅斯官方媒體公布俄方和平條款的完整清單，證實俄國盡可能多索取的要求。

俄羅斯再三要求保留在烏克蘭南部和東部占領的領土，還要烏克蘭割讓更多土地。

俄羅斯2022年併吞烏克蘭頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Lugansk）、札波羅熱（Zaporizhzhia）、赫松（Kherson）等4州，但未完全掌控。

在俄國的和平路線圖中，前提是烏克蘭軍隊須撤出在這些州仍握有控制權的地區，才能談後續和平解決方案。俄方將這份和平路線圖稱為「備忘錄」。

俄羅斯2014年也從烏克蘭手中併吞克里米亞半島（Crimean peninsula），並徹底控制。

烏克蘭曾表示，絕不承認俄國占領的領土屬於俄國，包括克里米亞。

但烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說，基輔（Kyiv）可能不得不嘗試透過外交手段取回土地，實際上等於承認俄羅斯可能在任何和平協議中維持對部分領土的控制權。

俄國的「備忘錄」開頭就寫明，所有俄國在烏克蘭占領的領土都必須獲得承認。

俄方關於北大西洋公約組織（NATO）的要求

俄羅斯也要求烏克蘭不得加入北約組織，並再三要求澤倫斯基下台。

俄羅斯早在2022年入侵烏克蘭時就想推翻澤倫斯基，當時俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在電視演說中呼籲烏軍將領發動政變把澤倫斯基趕下台，再與莫斯科談判。

待停火協議實施後，俄國的和平路線圖要求烏克蘭解除軍事動員，並訂定總統大選的日期，還禁止烏克蘭境內部署外國軍隊或軍事設施。

此外，俄國的備忘錄規定俄語的官方地位，並禁止烏克蘭出現「納粹宣傳」。

根據和平備忘錄，俄羅斯也企圖限制烏軍規模，想讓烏克蘭宣告中立、確定其不持有核武的地位，還要西方國家停止供應武器和情資給烏克蘭。

俄國和平路線圖還包括一些條款，例如互相拒絕戰爭損害索賠，以及取消俄國東正教會在烏克蘭活動的限制。

烏克蘭安全保障

澤倫斯基數月來一直呼籲為烏克蘭提供「安全保障」，以防俄羅斯再次入侵。

他最重視的要求是讓烏克蘭加入北約，或把烏克蘭納入北約第5條共同防禦條款。

然而，川普否決烏克蘭加入北約的可能性；俄羅斯也表示，「無法接受」烏克蘭加入北約。

烏克蘭於是轉而推動其他形式的西方軍事承諾以嚇阻俄羅斯。

英國和法國正主導有關歐洲軍隊部署在烏克蘭以確保停火協議的討論。但烏克蘭仍希望美國支持任何「安全保證」。

莫斯科則表示，不接受北約國家以任何形式在烏克蘭部署軍隊。

停火

澤倫斯基希望立即無條件停火，涵蓋海陸空戰線。基輔表示，先暫停戰鬥，才能有意義地討論長期和平協議。

澤倫斯基昨天在社群媒體概述烏克蘭在今天談判的優先要求，他說：「首先，徹底且無條件停火。第2，釋放囚犯。第3，歸還被綁架的孩子們。」

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蒲亭拒絕烏克蘭和西方國家要求立即停火的呼聲。克里姆林宮表示，不排除同意某種形式的停火，但談判應解決「根本原因」，並試圖達成「長期解決方案」。

對蒲亭來說，俄烏衝突的「根本原因」不只在於對基輔不滿，還有俄方認為西方國家和北約持續朝前蘇聯加盟國或共產國家擴張。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1140603