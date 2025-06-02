烏俄會談同意交換戰俘與遺體 俄提議短暫停火

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（中央社記者陳彥婷基輔2日專電）烏克蘭與俄羅斯代表今天在土耳其伊斯坦堡舉行新一輪會談，儘管雙方未能達成停火協議，但同意就交換戰俘及遺體事宜展開進一步合作。

據了解，戰俘交換將聚焦於重傷者、健康狀況不佳者及25歲以下年輕人，涉及人數可能超過1000人，另將交換約6000具遺體。據報導，俄方首席談判代表梅丁思基（Vladimir Medinsky）建議，在某些前線地區進行兩至三天的短暫停火。

此次會談於伊斯坦堡徹拉安宮（Ciragan Palace）舉行，是雙方自2022年全面戰爭爆發後第二度重返談判桌。會後，烏克蘭國防部長兼首席談判代表烏梅洛夫（Rustem Umerov）表示，俄方在會中出示一份先前延宕多時的「和平與停火備忘錄」，但烏方尚需時間研議，暫無法立即回應。

烏梅洛夫強調，雖未取得實質突破，但雙方持續溝通至關重要。他指出，唯有烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）親自會晤，才能為目前僵局帶來真正的進展。

根據烏克蘭媒體引述一名談判官員說法，俄方備忘錄內容依舊立場強硬，要求烏軍撤出盧甘斯克（Luhansk）、頓內茨克（Donetsk） 、扎波羅熱（Zaporizhzhia）與赫松（Kherson）等4州。此外，梅丁思基否認俄方強行在前線擄走烏克蘭兒童，聲稱「是在拯救他們」。

另據法新社報導，梅丁思基會中建議雙方可於部分前線地區實施2至3天的短暫停火，以利收回戰場陣亡士兵遺體。

澤倫斯基出席在羅馬尼亞布加勒斯特舉行的維爾紐斯峰會時表示，若伊斯坦堡會談未有具體成果，國際社會應對俄羅斯施加更嚴厲制裁，特別針對其能源、金融與銀行體系。

他並強調，俄羅斯不應干預北約事務，歐洲不應在安全議題上妥協，「蒲亭已選擇對抗歐洲，未來的決策中不應有他的位置。」

據烏克蘭媒體取得的談判文件，烏方提出草案中主張實現海陸空全面停火，以換取所有戰俘及遭擄兒童獲釋，並允諾在條件獲得滿足後，逐步撤銷對俄制裁，但保留恢復制裁的權利。

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烏方同時要求停火至少持續30天，並由美國與第三方國家監督。有關烏克蘭的國防與領土立場，報導指出，烏方堅持不成為中立國，未來加入北約一事將由北約成員國集體決定，並拒絕任何限制其軍隊規模、部署或外國駐軍的提案。

值得一提的是，上月烏俄雙方亦在伊斯坦堡完成一項代號「千人換千人」的大規模戰俘交換行動，為戰爭爆發以來規模最大換俘。（編輯：陳正健）1140602