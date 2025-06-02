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烏克蘭無人機奇襲俄西伯利亞 跨數千里「木馬屠城」如何辦到？

2025/6/2 13:00（6/2 13:42 更新）
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（中央社基輔1日綜合外電報導）烏克蘭鎖定俄羅斯空軍基地發動規模數一數二的無人機攻擊，據傳擊中近34%搭載戰略巡弋飛彈的飛機。這項代號「蜘蛛網」的行動歷經1年半策畫，並以「木馬」形式將無人機走私至俄境內。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說「蜘蛛網」（Spider's Web）是3年多來距離最遠的作戰行動，成果「輝煌」。以下是法新社等外媒彙整的要點。

俄羅斯折損情形

烏克蘭稱這場行動造成俄羅斯重大損失，儘管這項說法無法獲得獨立核實。

烏克蘭安全局（SBU）消息人士表示，這場協同攻擊行動命中俄軍41架用於「轟炸烏克蘭城市」的飛機，其中包括Tu-95、Tu-22戰略轟炸機，以及A-50預警機。

俄羅斯國防部證實，位於俄羅斯北極地區莫曼斯克州（Murmansk）與西伯利亞東部的伊爾庫次克州（Irkutsk）的軍事基地遭到無人機攻擊，「有數架飛機起火」。

烏克蘭安全局指出34%載有巡弋飛彈的俄羅斯戰略轟炸機被毀，並稱造成的損失價值達70億美元（約新台幣2275億元）。

烏克蘭安全局估算，襲擊俄羅斯基地摧毀軍機造成的損失價值達70億美元。（圖取自x.com/ServiceSsu）
烏克蘭安全局估算，襲擊俄羅斯基地摧毀軍機造成的損失價值達70億美元。（圖取自x.com/ServiceSsu）

烏克蘭襲擊手法

烏克蘭安全局的消息人士表示，「蜘蛛網」行動準備時間超過1年半，後勤準備工作尤其複雜。

自俄2022年全面侵烏以來，基輔即一再出動無人機襲擊俄羅斯目標，但這一次的手法不同。

烏國國安消息人士透露，無人機先走私至俄國境內並藏匿於卡車上的木造結構。這些結構頂端隨後以遠端方式開啟，讓無人機飛往攻擊目標。

俄羅斯國防部也證實，這些無人機並非從烏克蘭境內起飛，而是自「緊鄰空軍基地的地區」起飛。

攻擊距離最遠

澤倫斯基今天稱讚這次攻擊成果「輝煌」，宣稱這是俄烏戰爭3年多以來「攻擊距離最遠的行動」。

在出動117個無人機之下，烏克蘭的觸角來到距離前線數千公里外的地區，遠超過一般攻擊行動聚焦的俄烏邊境附近。

「蜘蛛網」行動襲擊的兩座俄國空軍基地，一座是位於俄羅斯北極地區的奧列尼亞（Olenya），當地距烏克蘭約1900公里；另一座是在西伯利亞東部的貝拉雅（Belaya），距烏俄邊境更是遠達4300公里。

烏克蘭無人機襲擊俄羅斯位於西伯利亞伊爾庫次克州一處基地，當地距烏克蘭首都基輔約4800公里。（中央社製圖）
烏克蘭無人機襲擊俄羅斯位於西伯利亞伊爾庫次克州一處基地，當地距烏克蘭首都基輔約4800公里。（中央社製圖）

後果與象徵意義

目前難以評估這起攻擊對俄羅斯軍力造成的影響。

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俄羅斯部落客賴巴（Rybar）在社群平台Telegram上表示，這是一次「非常沉重的打擊」。這名與俄羅斯軍方關係密切的部落客認為，俄羅斯情報部門犯下「嚴重錯誤」。

然而，對在前線受挫的烏克蘭來說，這次攻擊的象徵意義重大。有分析家認為，澤倫斯基這一步的用意是在和平會談前施壓俄羅斯。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1140602

俄羅斯伊爾庫次克州政府聲稱，當地一處軍事單位遭無人機襲擊。（伊爾庫次克州州長科布澤夫Telegram頻道提供／路透社）
俄羅斯伊爾庫次克州政府聲稱，當地一處軍事單位遭無人機襲擊。（伊爾庫次克州州長科布澤夫Telegram頻道提供／路透社）
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