COVID疫情升溫 藥師籲備妥居家5大防疫物資

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北3日電）COVID-19就診及重症數雙創新高，連假後疫情再起，藥師公會全聯會呼籲，備妥居家5大防疫物資，包含家用快篩試劑、醫用口罩、酒精與乾洗手液、家用常備藥品、體溫計與血氧機。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情上升，5月25日至31日門急診就診計6萬2755人次，已連續8週上升；5月27日至6月2日新增132例併發重症本土病例、15例本土病例死亡，其中就診人次與重症人數雙創今年新高。

藥師公會全國聯合會今天透過新聞稿呼籲民眾提高警覺，自主儲備5類基本防疫物資，第1類是COVID-19家用快篩試劑，若家中有年長者、慢性病患或免疫力低下等重症高風險族群，更應備妥足量快篩試劑，以利第一時間掌握感染風險，及早防範重症發生。

第2類為醫用口罩，藥師公會全國聯合會提醒，雖然現行政策未強制戴口罩，但進出醫療院所、搭乘大眾運輸或人潮密集場域時仍應佩戴，保護自己也保護他人，尤其針對長者、孕婦、免疫低下者更應落實。

第3類是酒精與乾洗手液，藥師公會全國聯合會說，維持手部清潔仍是預防病毒接觸傳播的關鍵，建議使用70%至75%濃度的酒精產品，避免使用香精成分過高的產品，以免刺激皮膚或影響效果。

第4類是家用常備藥品，藥師公會全國聯合會建議民眾可事先準備退燒止痛藥（如乙醯胺酚、布洛芬）、止咳化痰藥、腸胃不適用藥（如整腸藥、胃藥）及電解質補充液等，建議備妥，但無須囤積過量；慢性病患者也應留意手邊處方藥的用量是否充足。

透過 Google News 追蹤中央社

第5類是體溫計與血氧機，藥師公會全國聯合會說明，特別建議高風險族群備妥血氧機，監測是否有缺氧等重症警訊，若出現血氧持續低於94%、高燒不退等症狀，應盡速就醫。

藥師公會全聯會理事長黃金舜表示，雖進入與病毒共存的階段，但新興變異株仍對高齡、慢性病患與免疫低下族群造成威脅，應提高防疫意識，善用社區藥局專業資源，有任何用藥或物資準備的疑問，都可諮詢藥師，減少錯誤使用止痛藥、重複用藥、混合中西藥等問題。（編輯：李亨山）1140603