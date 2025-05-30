端午連假COVID防疫別鬆懈 疾管署提醒注意重症前兆

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北30日電）COVID-19疫情連7週上升，衛福部疾管署估6月底7月初達高峰，屆時單週就診人次預計將達15萬到20萬。端午連假今天展開，疾管署提醒防疫不可鬆懈，如有重症前兆，儘速就醫。

衛生福利部疾病管制署發言人羅一鈞昨天表示，觀察5月25日至27日期間，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）就診人次與上週同期相比已增加近8成、約78%，預估這週就診人次可能落在6萬出頭，增幅略微趨緩，但仍不可掉以輕心。

疾管署今天透過新聞稿表示，雖然COVID-19病毒感染多為輕症或無症狀，但病程仍有機會發展為中重症，呼籲民眾除做好勤洗手、戴口罩、打疫苗等自我防護外，也要提高警覺，如為輕症或無症狀，建議盡量在家休息，避免不必要的外出，外出時記得戴口罩，如有重症警示症狀，務必立刻就醫。

重症警示症狀，疾管署說明，包括喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清、皮膚/嘴唇或指甲床發青、無法進食/喝水或服藥、過去24小時無尿或尿量顯著減少、收縮壓＜90mmHg或無發燒的情形下心跳＞100次/分鐘，務必立刻就醫。

兒童方面，疾管署提醒，感染警示徵象與成人不全然相同，若幼童感染後有發燒超過48小時或高燒超過攝氏39度合併發冷/冒冷汗、退燒後持續活動力不佳、退燒後持續呼吸急促/喘/胸悶胸痛、持續性嘔吐/頭痛或腹痛、超過12小時未進食或解尿，務必儘速帶往就醫。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

若孩童已出現抽搐、肌躍型抽搐、步態不穩、意識不佳或持續昏睡、呼吸困難或有胸凹現象、唇色發白或發紫、血氧飽和度低於94%、肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗、體溫高於41度等症狀時，疾管署表示，也務必立即送醫治療。

連假期間防疫不可鬆懈，疾管署呼籲，出入醫療照護機構、搭乘大眾運輸、至人潮聚集室內場所等3類場域，應自主戴口罩，年長或有慢性病的民眾尤須注意；生病者應在家休息盡量避免外出；年齡6個月大以上的民眾，也應儘快接種疫苗。（編輯：管中維）1140530

（疾管署提供）