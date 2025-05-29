COVID-19疫苗單日1.5萬人接種 創114年以來新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北29日電）國內COVID-19疫情連7週升，引發搶打疫苗潮。疾管署發言人羅一鈞今天說，昨天1天有1.5萬人接種，創今年單日新高；目前公費疫苗庫存充足，尚餘308.7萬劑，請民眾踴躍接種。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續上升，根據衛生福利部疾病管制署統計，5月18日至24日門急診就診計4萬1402人次，較前1週上升，且高於去年同期2萬3555人次。

疾管署今天公布最新COVID-19疫苗接種情形，昨天單日接種1萬5332人，刷新春節後因藝人大S猝死新聞效應、2月4日接種1萬2132人紀錄，創今年以來單日新高。

不只昨天創單日新高，羅一鈞接受媒體電訪說明，這週近3天（5月26日至28日）COVID-19疫苗接種人數共計3萬8115人，也是上週同期的接近2倍。

他強調，目前COVID-19疫苗打氣的確很高，為因應民眾接種需求，疾管署已於這週一（26日）和今天合計增配12.8萬劑疫苗至全國各縣市，並將持續增配。目前公費COVID-19疫苗庫存還有308.7萬劑，絕對充足。

由於COVID-19疫情已連7週上升，羅一鈞說，觀察5月25至27日期間，就診人次與上週同期相比已增加近8成、約78%，但增幅略微趨緩，預估這週就診人次可能落在6萬出頭，民眾仍不可掉以輕心，還是要做好防疫措施，減少被傳染的機會。

透過 Google News 追蹤中央社

此外，疾管署強調，目前疫苗和抗病毒藥物均儲備足夠，並未「缺藥」，防疫量能充裕。呼籲民眾開心放假也要防疫，務必落實打疫苗、戴口罩、勤洗手3撇步，維護自身和他人健康；如有疑似症狀，建議先戴口罩就醫，由醫師評估是否需進行呼吸道傳染病相關篩檢及後續診治。

疾管署提醒，相關防疫資訊，可至疾管署官網「新冠最新防疫專區」，查詢各縣市衛生局提供的家用快篩試劑販售藥局及提供醫用快篩醫療院所名單連結、疫苗接種院所、抗病毒藥劑配置存放點、自主戴口罩建議、快篩陽性怎麼辦等訊息。（編輯：管中維）1140529