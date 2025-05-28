衛福部：COVID-19快篩每週供應60萬份 最快1週內補足缺口不必搶購

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（中央社記者沈佩瑤台北28日電）COVID-19疫情預估一路延燒到7月初，民眾抱怨買不到快篩。衛生福利部表示，先前疫情趨緩、廠商減產，致供應一時跟不上需求，估每週可供應逾60萬份家用快篩，最快1週內可補足缺口，今天就會鋪貨4萬份。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情已連7週上升，根據衛福部疾病管制署最新統計，5月18日至24日門急診就診計4萬1402人次，較前1週上升，且高於去年同期2萬3555人次。預估疫情高峰延後至6月底、7月初，高峰就診人次上修至15到20萬。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天處理114年度中央政府總預算決議有關衛生福利部主管預算凍結報告案64案，邱泰源出席並備質詢。

近期有民眾反映連跑10多家藥局買不到快篩，中國國民黨立委王育敏質詢，就診人數原先預估僅6至7萬，如今大幅上修至20萬，顯示疫情發展超出原本預期，民眾最關心的就是防疫物資是否能跟上，快篩試劑「買不到」的情況，何時能改善？

邱泰源回應，快篩因疫情趨緩時產線停擺，已要求廠商重啟生產，且「超過估計需求量」備貨。初期會優先舖貨至連鎖藥局與超商，「今天就會有4萬份舖出去。」相信供應量很快就會超過預期可能感染人數，呼籲民眾不必搶購。

衛福部食品藥物管理署署長姜至剛補充，疾管署跟食藥署日前接到相關訊息已與業者協調，疫情趨緩後廠商減產、且銷毀800萬劑的過期快篩，面對疫情再起，產能將逐步提升，每週估可供應逾60萬劑家用快篩，最快1週內就能補足缺口。

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除了快篩試劑，疫苗與藥物同樣穩定供應。疾管署長莊人祥說，疾管署每週2次主動詢問各縣市衛生局疫苗需求並即時配送，上週接種量達4萬劑，本週已配發7.1萬劑，週四將再配送一次，讓有需要的民眾都能打得到。

邱泰源也說，目前COVID-19口服藥物paxlovid（倍拉維）庫存達46萬人份，每波疫情用量約10萬多份，數量充足。（編輯：李亨山）1140528

衛福部長邱泰源（左）28日在立法院社會福利及衛生環境委員會表示，面對新一波新冠疫情，政府已建立完善的醫療應變體系，食藥署已請廠商加速生產家用快篩試劑，供應一定充足，呼籲民眾放心。中央社記者張皓安攝 114年5月28日