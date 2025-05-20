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COVID-19單週就醫升88% 羅一鈞估與變異株轉換有關

2025/5/20 15:45（5/20 16:07 更新）
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（中央社記者曾以寧台北20日電）疾管署發言人羅一鈞今天表示，國內上週COVID-19門急診就診人次較前一週上升88.2%，推測與變異株轉換等有關，預計疫情6月中下旬達高峰，屆時單週就診上看5.5萬至6.5萬人次。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉今天在例行疫報表示，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續上升，5月11日至17日門急診就診計1萬9097人次，較前一週上升88.2%，惟低於2024年第20週2萬3778人次；5月12日至19日新增93例COVID-19併發重症本土病例及4例死亡病例。

此波疫情快速上升，疾管署發言人羅一鈞說明，推測與國內變異株轉換有關；6週前國內以XEC變異株為主，過去5週屬於XDV變異株家族的NB.1.8.1則快速崛起，且因其有較強免疫逃脫特性，傳播力高於其他變異株，在鄰近各國也有占比較高、疫情快速上升趨勢。

羅一鈞指出，加上去年疫情高峰至今已快1年，當時自然感染產生免疫保護力的民眾，現在也降低得差不多，因此造成新一波感染。

羅一鈞預估，此波疫情將於6月中下旬達高峰，屆時單週就診上看5.5萬至6.5萬人次，約是去年夏季疫情最高點13萬人次的一半，並預計會持續流行到7月底。

最新主流變異株，羅一鈞說明，XDV為「重組病毒株」，大部分成分跟JN.1接近，因此雖有免疫逃脫增加狀況，但接種JN.1疫苗還是有效，藥物也仍然有效。

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面對疫情，羅一鈞表示，疾管署與衛福部已做好應變準備，藥物目前儲備充足，多有達1年以上庫存，莫納皮拉韋（Molnupiravir）也有5個月以上庫存，並有開口合約可再叫貨。

快篩部分，羅一鈞指出，食品藥物管理署已協調國內快篩廠商增產，預計每週醫用快篩和家用快篩可各生產7萬至8萬劑（總計約15萬到16萬劑），並可隨疫情需求再增加產能。同時已協調4大超商、連鎖藥局、社區藥局等通路，針對新冠家用快篩持續鋪貨補貨，民眾如有快篩需求，可就近詢問選購。（編輯：張雅淨）1140520

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