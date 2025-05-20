麻疹本土境外雙創6年新高 擴大自費疫苗建議對象

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（中央社記者曾以寧台北20日電）衛福部疾管署今天表示，上週新增2例越南境外移入麻疹個案，今年本土、境外移入個案雙創6年新高；並經與ACIP討論，擴大自費疫苗建議接種對象至1966年（含）以後出生者。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉今天在例行疫報表示，上週國內新增2例麻疹個案，分別為居住北部、中部的30多歲男性，發病前都有越南旅遊史，於返國後4天、9天發病，研判為境外移入。

郭宏偉表示，今年累計國內已有24例境外移入麻疹，都是自越南移入；本土病例則有12例，其中相關群聚，都已經監測期滿，沒有新病例出現。不過境外移入與本土病例，皆創6年新高。

疾管署發言人羅一鈞說明，北部個案於第3次就醫時通報採檢確診；台中市個案較特別的是，於第2次就醫後未改善，主動撥打1922防疫專線諮詢，經衛生局安排至醫院就醫採檢後確診，為今年麻疹首次有主動進線通報個案。

羅一鈞指出，兩人均採居家隔離，接觸者北部個案匡列128人、監測至6月4日，中部個案匡列165人、監測至6月6日。

疫苗接種建議部分，原建議自費接種對象為1981年（含）以後出生者。羅一鈞說明，根據疾管署2019至2020年國民免疫力長期調查，1961至1965年出生世代麻疹抗體陽性率達97%，但後續出生世代則節節下降，僅93%到42%不等；且今年新增24例境外移入中，有4例就是1981年以後才出生的「壯世代」。

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羅一鈞表示，經與衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）討論，調整成人接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合（MMR）疫苗建議為，1966年（含）以後出生且計畫前往有麻疹疫情地區或工作性質會頻繁接觸外國人者，如不確定自己是否具麻疹免疫力，可諮詢醫師評估自費接種MMR疫苗，以降低感染風險。

自費麻疹疫苗數量，羅一鈞說明，目前有2廠牌、共2.1萬劑自費疫苗在市面上，且尚有1萬劑正在進行檢驗封緘作業中，供應穩定，呼籲20至59歲年齡層民眾，若有規劃要前往越南，可於行前就醫評估接種疫苗需求。（編輯：李淑華）1140520