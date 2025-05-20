大台北、各山區21日防午後雷雨 週末迎鋒面全台有雨

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（中央社記者張雄風台北20日電）氣象署表示，明天至23日大台北、各山區要留意午後雷陣雨，其中22、23日可能有局部大雨發生；24、25日鋒面影響，全台有雨，北部、宜蘭防局部大雨；下一波鋒面29日報到，預估端午連假降雨偏多。

中央氣象署今天下午提醒花蓮地區防豪雨，宜蘭及新北山區、台東地區有局部大雨。氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，主要是因為午後熱對流較強，目前預估花蓮豪雨情況可能會持續至晚間。

黃恩鴻表示，明天至23日各地大多為多雲到晴，午後大台北、南投、嘉義以南、宜花地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，山區並有局部較大雨勢；其中22、23日午後雷陣雨雨勢較明顯，大台北、各山區可能有局部大雨。

黃恩鴻指出，下一波鋒面24日接近，各地上半天大致為多雲，午後西半部、宜花地區及各山區有局部短暫雷陣雨，北部、宜蘭地區易有短延時強降雨，並有局部大雨發生；24日晚間至25日鋒面通過，中部以北及宜蘭地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為局部短暫陣雨。

黃恩鴻表示，26日鋒面逐漸遠離，但仍有殘餘水氣，南部、花東地區有局部短暫陣雨，中部以北及宜蘭地區為局部短暫陣雨後多雲；27日起又回到多雲到晴、午後中南部地區及各山區有局部短暫雷陣雨的天氣型態。

氣溫方面，黃恩鴻指出，未來一週普遍高溫約攝氏32至35度，中南部近山區會有局部36度以上高溫。其中25日因鋒面影響，是未來一週最涼的一天，北部、宜花高溫降為25至27度，其他地區仍在30度以上。低溫部分，北部、宜蘭約22、23度，其他地區24至27度。

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黃恩鴻提醒，明晚至24日馬祖、金門夜晚及清晨易有局部霧或低雲，影響能見度；24日在鋒面接近的過程，環境轉偏西南風，台東地區可能有焚風發生。

黃恩鴻提到，目前歐美模式皆呈現29日會有一波鋒面接近、影響台灣，預估在端午連假（5月30日至6月1日）期間可能水氣偏多易降雨，不過鋒面會停留多久、降雨範圍及強度仍需再觀察；另外，雖然美國模式模擬在南海可能有熱帶擾動發展，但其他各國都沒有相似模擬，氣象署會持續觀察。（編輯：張雅淨）1140520