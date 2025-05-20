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新北宜花防大雨 台中以南6縣市注意高溫

2025/5/20 14:58（5/20 15:56 更新）
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氣象署下午發布大雨特報，新北、宜蘭山區以及花蓮縣需留意局部大雨。圖為台北市信義區民眾撐傘、戴帽子遮擋雨勢。（中央社檔案照片）
氣象署下午發布大雨特報，新北、宜蘭山區以及花蓮縣需留意局部大雨。圖為台北市信義區民眾撐傘、戴帽子遮擋雨勢。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北20日電）氣象署今天下午發布大雨特報，並同時更新高溫資訊，新北、宜蘭山區及花蓮防局部大雨，台中以南等6縣市防高溫，截至下午2時許，高雄內門區、台南玉井區皆出現攝氏37.3度高溫。

交通部中央氣象署今天下午發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，花蓮地區及宜蘭、新北山區有局部大雨發生的機率，預估持續至晚間；注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

大雨地區為新北市山區、宜蘭縣山區、花蓮縣。

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氣象署同時更新高溫資訊，天氣高溫炎熱，雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；台中市、彰化縣為黃色燈號，防36度以上高溫。

根據氣象署網站，今天截至下午2時許，最高溫為高雄市內門區、台南市玉井區皆達37.3度；其他縣市，屏東縣內埔鄉36.5度、彰化縣員林市36.1度。（編輯：管中維）1140520

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