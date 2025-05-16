COVID-19疫情估6月達高峰 帶動疫苗打氣增2成

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（中央社記者沈佩瑤台北16日電）國內COVID-19疫情連5週上升，估6月達高峰，帶動疫苗打氣。疾管署今天公布，近4天接種人數較上週同期增21%；公費疫苗庫存仍有約318萬劑，籲民眾在高峰前打好打滿提升保護力。

衛生福利部疾病管制署監測國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，研判第7波Omicron病毒株來襲，門急診就診人次已連續5週上升，僅上週就比前一週的6012人次增加到9978人次，一口氣增加66%。預估這一波疫情還在上升階段， 可能到6月才會達到最高峰。

COVID-19疫情延燒帶動疫苗打氣，疾管署今天透過新聞稿指出，這週近4天（5月12日至15日）COVID-19疫苗接種人數共計9092人，較上週同期（5月5日至8日）接種7512人增加21%。

疾管署發言人羅一鈞接受媒體聯訪說明，台灣COVID-19疫情連5週上升，帶動疫苗打氣，光是昨天就一口氣接種2810人，創約7週來單日新高，顯示民眾接種意願提升。

羅一鈞表示，公費COVID-19疫苗庫存仍有約318萬劑，供應無虞，請年齡滿6個月以上民眾踴躍接種，在疫情高峰前提升自我免疫防護，以接種疫苗降低COVID-19中重症發生風險。

此外，有關最新COVID-19疫苗選株，羅一鈞說，近期世界衛生組織（WHO）開會討論後，認為仍可維持原本的JN.1，與台灣現在使用的疫苗株一致，顯示台灣現行使用的疫苗株對於全球流行病毒還是有足夠保護效果。

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羅一鈞表示，至於今年秋冬COVID-19疫苗選株，由於5月中下旬美國食品藥物管理局（FDA）、歐洲醫藥管理局（EMA）也將陸續開會決定疫苗選株建議，疾管署將視上述結論是否一致，必要時提送衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP），討論秋冬新冠疫苗選株建議。

疾管署提醒，雖然COVID-19病毒感染多為輕症或無症狀，但病程仍有機會發展為中重症。由於國內疫情持續上升，滿6個月以上且尚未接種COVID-19的JN.1疫苗者別輕視疾病威脅，應儘速接種。此外，已接種1劑且間隔6個月（180天）的65歲以上長者等3類高風險對象，應再接種第2劑，以提升免疫保護力。（編輯：管中維）1140516