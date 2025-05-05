酒精噴手不是萬能2病毒殺不死 留意洗手5時機

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（中央社記者陳婕翎台北5日電）「濕、搓、沖、捧、擦」是從小被教導的洗手口訣，卻是最容易被遺忘的重要動作，醫師提醒酒精噴手不是萬能，腸病毒及諾羅病毒都殺不死，務必記住飯前、擤鼻涕後等洗手5時機。

世界衛生組織訂定每年5月5日為世界手部衛生日，不少醫院響應活動在院內舉行衛教宣導演講、趣味遊戲等，國泰醫院就在其中，院長簡志誠今天透過新聞稿指出，後疫情時代許多民眾過度仰賴戴手套、口罩等防護病菌傳染，但洗手仍是杜絕病菌傳染最簡單、有效方式。

國泰醫院內科部副部主任暨感染科醫師陳立羣提醒，酒精噴手不是萬能，千萬別忽略酒精殺不死的病毒，如傳染力強的腸病毒及諾羅病毒等。若家長未落實手部衛生，恐會造成無行為能力的嬰幼兒感染腸病毒，嚴重導致肝炎、腦炎和敗血症等併發症。

陳立羣進一步說明，使用肥皂進行手部衛生，能去除95%以上的細菌和病毒，比酒精搓手更有效，尤其在「吃東西前、摸過寵物後、回到家後、如廁後、在外玩耍後及擤鼻涕後」等時機洗手，不僅可保護自己，也保護家人與身旁其他人的健康。

台大醫院今天也舉辦宣導活動，結合手部衛生與抗藥性防治，迎接抗生素抗藥性新挑戰。「我們正在面臨世界上最大挑戰」，衛生福利部次長周志浩出席活動致詞表示，抗生素抗藥性正無聲蔓延，像溫水煮青蛙，讓人類慢慢無藥可用。從手部衛生做起，減少感染就能減少抗生素使用。

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台大醫院院長吳明賢說，抗生素如飛彈一樣重要，但透過洗手將病菌阻絕，不讓敵人進攻才是善戰者，無奈知易行難，以醫院為例，洗手習慣最好是護理師有9成落實率，但醫師大約僅有7成，主因是過於忙碌而疏忽細節，在這場無硝煙的戰爭，必須要武裝好自己，養成洗手好習慣。

台大醫院感染管制中心主任王振泰說，面對後疫情時代，戴口罩走入了台灣民眾的日常，但洗手卻沒有，重視手部衛生，避免感染發生，避免使用抗生素，減少抗藥性，再者是優化抗生素使用時機與原則，才能為抗生素抗藥性預防打下穩定基礎。（編輯：李亨山）1140505