COVID-19上升買不到快篩？衛福部：庫存仍有5萬劑

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（中央社記者沈佩瑤台北15日電）國內COVID-19疫情上升，媒體報導有民眾連跑多家藥局買不到快篩。衛福部今天表示，家用快篩庫存還有5萬劑，只是需求少「沒人買自然不會鋪貨」，將協調廠商及通路增產鋪貨。

衛生福利部疾病管制署13日在例行疫報中指出，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）就診人次較前週上升66%，已是連5週上升；預計今年疫情高峰落在6月。

媒體報導，近日有網友在Threads表示，她需要COVID-19快篩劑，沒想到問了20幾家藥局都沒貨，因此求問大家「到底哪裡買得到快篩」。

針對民眾抱怨買不到快篩，衛福部食品藥物管理署副署長王德原今天接受媒體電訪說明，國內已核准4張家用COVID-19快篩試劑許可證，其中3張為國產、1張是輸入；另專業人士用新冠快篩試劑則核准6張許可證。

王德原說，食藥署掌握，目前COVID-19快篩試劑的整體庫存及供應量能充足，截至上週為止，國內庫存還有5萬劑，國產廠商也可以配合增產，供應絕對無虞。

他坦言，民眾對快篩需求沒有這麼大，對藥局、超商而言，「沒有人買自然就不太會鋪貨」，不一定全省通路皆會鋪貨，建議民眾可至較大型的連鎖藥局購買。

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疾管署副署長羅一鈞提醒，COVID-19疫情處於上升階段，但社區內同時仍有其他如流感、人類間質肺炎病毒、腺病毒等病毒流行，民眾若有呼吸道症狀，應先前往就醫，由醫師建議做哪些檢查。

羅一鈞說，疾管署評估COVID-19疫情6月才會達到最高峰，由於疫情將持續上升，疾管署將與食藥署聯繫，針對家用快篩的廠商及通商，協調增產及鋪貨，因應民眾的需求。（編輯：管中維）1140515