入夏不排除再掀COVID-19流行 專家籲3類人打疫苗

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（中央社記者沈佩瑤台北18日電）疾管署預估今年夏天不排除再有一波COVID-19疫情，正提供長者等3類對象第2劑最新JN.1疫苗。專家表示，65歲以上長者若染疫，死亡風險是年輕人的97倍，接種疫苗有助降風險。

為保護COVID-19（2019冠狀病毒疾病）重症高風險者，衛生福利部疾病管制署自4月8日起提供3類對象第2劑最新JN.1疫苗，對象包含65歲以上長者、55至64歲原住民，還有出生滿6個月以上且有免疫不全以及免疫力低下患者。

疾管署長莊人祥今天上午出席衛教活動致詞指出，統計至6月底前，全台預估有近80萬人符合接種資格，但截至目前，JN.1疫苗在65歲以上長者的接種率僅約18%。

疾管署急性傳染病組組長楊靖慧簡報強調，接種最新JN.1疫苗能大幅降低重症與死亡風險。若65歲以上長者染疫，死亡風險更是18到29歲年輕人的97倍。

由於去年夏天全球都發生過一波COVID-19疫情高峰，台灣的COVID-19死亡率甚至在去年7月攀升至全年最高點。莊人祥會後接受媒體聯訪時提醒，今年夏天也需要提高警覺。

莊人祥表示，目前美國疾病管制暨預防中心以及國內衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）都強調，「65歲以上長者、55至64歲原住民、免疫不全及低下者」3類人應接種新冠疫苗。

至於下一波新的疫苗該打哪一株，莊人祥說，預計世界衛生組織（WHO）今年6月就會拍板，在10月就可以開始接種新的疫苗；不過因國內COVID-19疫苗打氣確實不如以往，今年新的COVID-19疫苗採購量可能評估下修，不會像過往採購到550萬劑。

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台灣家庭醫學醫學會理事長黃振國提醒，許多民眾誤以為2至3年前接種過COVID-19疫苗就已足夠防護，然而COVID-19病毒持續變異，必須透過更新疫苗，才能誘發針對最新變異株足夠的抗體。

黃振國呼籲符合第2劑JN.1疫苗接種資格者儘快接種，若至今連1劑疫苗都沒打的人也應儘快補上。（編輯：張雅淨）1140418