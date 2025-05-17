高溫炎熱 掌握「涼、補、心」預防熱傷害

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（中央記者沈佩瑤台北17日電）天氣高溫炎熱，國健署提醒，當人體處在溫度高、濕度高環境下，汗水不易排出體外，如水分又攝取不夠，會讓體感溫度升高，宜掌握「涼、補、心」預防熱傷害。

台灣近期處於「夯番薯」高溫炎熱的氣溫中，氣象署預報，未來一週氣溫落差不大，其中大台北及中南部高溫可以來到攝氏33至35度，南部近山區局部更可能來到36度左右。

衛生福利部國民健康署近日透過新聞稿提醒民眾，牢記「涼、補、心」3字訣，也就是保持「涼」爽、「補」充水分、提高警覺「心」，掌握預防熱傷害的關鍵原則，就能安心生活、放心活動，遠離熱傷害。

國健署長吳昭軍說，除了外出時攜帶遮陽帽、陽傘，在室內也不能掉以輕心，關掉非必要的燈和電器設備，以減少產生更多的熱能，並且增加空氣流通，及適當開啟風扇與空調。

定期補充水分很重要，他建議，保持每天喝至少2000㏄白開水，避免含糖、含酒精飲料，以免加重脫水。若是從事高強度的活動或工作者，大量流汗時可適度補充有電解質（鹽分）的液體。

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吳昭軍說，民眾應留意中央氣象署所發布的高溫警訊，嬰幼童及長者避免於上午10時至下午2時外出，如果必須外出，建議行走於陰涼處及注意防曬措施。

此外，他特別強調，要隨時留意自己及身邊友人的身體狀況，若出現頭痛、頭暈、噁心、嘔吐等熱傷害徵兆，請立即離開高溫的環境，並設法降低體溫（例如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等）；必要時，儘速就醫，尋求專業的協助。（編輯：李亨山）1140517