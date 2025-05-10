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美國麻疹疫情不妙 確診總病例數突破1000起共3死

2025/5/10 06:33
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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國境內麻疹確診病例突破1000例，目前死亡達3例。雖然美國2000年宣布國內麻疹絕跡，但最新數據顯示這個疫苗接種就可避免的疾病已捲土重來。

法新社彙整州和地方數據顯示，自年初以來，美國至少有1012起麻疹確診病例，當中德州占7成以上。

德州和新墨西哥州邊境一個對疫苗持懷疑態度的門諾派（Mennonite）基督教社區的疫情尤其嚴重。

北達科他是最新一個通報麻疹疫情的州，目前有9例確診。當地媒體報導，約180名學生被強制進行居家隔離。

賓州費城兒童醫院（Children's Hospital of Philadelphia）兒科醫師兼疫苗專家歐菲特（Paul Offit）警告，實際病例數恐遠遠不僅於此，因為許多人不願就醫。他還說：「這3起死亡病例，相當於本國過去25年麻疹死亡的總數。」

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病逝的3人全都沒有接種疫苗，包括德州的兩名女孩和新墨西哥州1名成年人，成為美國數十年來最致命的麻疹疫情。

這同時是美國2019年以來病例數最高的1次，當時紐約和紐澤西州正統派猶太社區的疫情導致1274人感染，但沒有死亡案例。（譯者：蔡佳敏/核稿：徐睿承）1140510

#賓州
#德州
#美國
#麻疹
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