加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
新台幣貶1.35角 收30.28元
首頁 / 生活

COVID-19就診大增78% 未打過疫苗4歲女童進加護

2025/5/6 15:22（5/6 16:02 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
衛福部疾管署發言人羅一鈞（中）6日在例行疫報表示，國內4月27日至5月3日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）門急診就診計5853人次，較前一週上升。中央社記者曾以寧攝 114年5月6日
衛福部疾管署發言人羅一鈞（中）6日在例行疫報表示，國內4月27日至5月3日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）門急診就診計5853人次，較前一週上升。中央社記者曾以寧攝 114年5月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北6日電）國內COVID-19疫情已進第7波Omicron流行，疾管署今天表示，上週門急診就診人次增加78%，但仍低於去年同期；新增重症個案，有未曾打過COVID-19疫苗的4歲女童住進加護病房。

衛生福利部疾病管制署發言人羅一鈞今天在例行疫報表示，國內4月27日至5月3日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）門急診就診計5853人次，較前週上升78%，已連續4週上升為今年最高，但仍僅是去年同期1萬9334人次的1/3。

對於疫情走向，羅一鈞指出，預估疫情高峰可能落在5月或6月，但上次疫情至今已經隔了半年，加上有最新JN.1疫苗接種，到底這波疫情會大起大落還是平緩高原，尚需進一步觀察；但目前可把握的事，預期5月份疫情會持續上升，且高峰高度應該僅會在上一波的1/2到1/3之間，不會那麼高。

疾管署疫情中心副主任李佳琳說明，4月29日至5月5日新增33例COVID-19併發重症本土病例及4例死亡病例；今年COVID-19併發重症本土病例累計203例，其中37例死亡，均以65歲以上長者及具慢性病史者為多，確定及死亡病例未接種JN.1疫苗者均達91%以上。

新增重症患者中，疾管署防疫醫師林詠青說明，為中部4歲女童，沒有特殊病史，也沒有接種過任何COVID-19疫苗。4月起咳嗽有痰、輕微發燒，有到診所就醫服用抗生素，但症狀沒有改善，5月初又持續發燒、咳嗽加劇，食慾活動下降、呼吸費力情況。

林詠青指出，女童症狀惡化4天後，到急診發現有低血氧、呼吸窘迫，且胸部X光雙邊肺部都有浸潤，檢驗顯示白血球、發炎指數上升，PCR發現COVID-19陽性，判斷為感染COVID-19併發肺炎和急性呼吸窘迫，收治加護病房並給予抗病毒藥物，目前住院第3天，意識與生命徵象穩定，但仍呼吸會喘，持續在加護病房治療。

各界關心粉紅超跑人潮群聚是否影響疫情，羅一鈞說明，上週5至19歲年齡層就診人次增幅較大，成年人和老年人增幅不明顯。且因進香繞境活動仍在進行中，需觀察下週統計數據才能更清楚評估影響。

google news透過 Google News追蹤中央社

疾管署說明，截至今年5月4日國內新冠JN.1疫苗已累計接種208.8萬人次，全國接種率為8.7%，65歲以上第1劑及第2劑為18.1%、0.24%。近期國內疫情上升，上週疫苗打氣回升，第1劑接種5731人，為6週以來新高，第2季接種4070人，更創今年單週最高。

疾管署長莊人祥今日受邀參加立法院厚生會舉辦「後疫情時代呼吸道傳染病防治政策檢討」公聽會，分享疫情現況及疫情防治因應作為，盼增進與專家學者溝通交流與資訊分享，作為後續研訂各項政策參考。（編輯：李亨山）1140506

#2019冠狀病毒疾病
#COVID-19
#加護病房
#疾管署
#李佳琳
#林詠青
#莊人祥
#羅一鈞
#衛生福利部
#發燒
#咳嗽
#JN.1疫苗
#疾病管制署
延伸閱讀
酒精噴手不是萬能2病毒殺不死 留意洗手5時機粉紅超跑吸人潮 羅一鈞化身「防疫隊長」公費流感疫苗採購686萬劑 國光最多、改打3價入夏不排除再掀COVID-19流行 專家籲3類人打疫苗
羅一鈞
侵襲性肺炎鏈球菌創6年新高 羅一鈞：免疫負債加流感影響麻疹職場群聚再增1例 境外移入3例曾赴越南
林詠青
麻疹病例數創6年新高 2嬰同診所感染今年第2起群聚40歲女打網購美容針中毒 自費逾22萬元救命
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：