加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
白沙屯媽祖
新聞專題
白沙屯媽祖1/129
首頁 / 生活

粉紅超跑吸人潮 羅一鈞化身「防疫隊長」

2025/5/3 15:07（5/3 15:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
白沙屯媽祖遶境，衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞（前左）3日任「防疫隊長」，率疾管署「疾病擬人Disease」人氣角色「白靜」組「防疫特攻隊」。（疾管署提供）中央社記者曾以寧傳真 114年5月3日
白沙屯媽祖遶境，衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞（前左）3日任「防疫隊長」，率疾管署「疾病擬人Disease」人氣角色「白靜」組「防疫特攻隊」。（疾管署提供）中央社記者曾以寧傳真 114年5月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北3日電）白沙屯媽祖遶境吸引數十萬人參與，疾管署副署長羅一鈞今天擔任「防疫隊長」，帶領「疾病擬人」角色「白靜」組「防疫特攻隊」，現場設攤發衛教品，提醒民眾追媽祖也要防疫。

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步往雲林朝天宮進香之旅，2日凌晨起駕出發，數十萬香燈腳緊跟「粉紅超跑」急行軍，場面盛大。

不只有民眾參加盛會，羅一鈞今天也以「防疫隊長」身分現身，帶領疾管署「疾病擬人Disease」人氣角色「白靜」組成「防疫特攻隊」，於鑾轎抵達北港朝天宮當日，在週遭設置衛教攤位，與進香祈福民眾互動，並配合世界衛生組織（WHO）「5月5日世界手部衛生日」，宣導落實衛生好習慣及強化手部衛生重要性。

疾管署更在現場準備多樣衛教品，包含寓教於樂模式發放粉紅系防疫口罩、「打疫苗保平安」1元小卡、「勇孓後患」摺疊扇、「媽祖保庇福氣來」濕紙巾及「皂住健康」香皂紙等多項防疫衛教品，受到現場民眾歡迎。

這是衛生福利部疾病管制署2度參與白沙屯媽祖徒步進香活動。疾管署表示，今年徒步進香吸引近35萬人共襄盛舉，面對人潮密集，勤洗手與佩戴口罩為預防傳染病的首要防線；但防疫不只當下，更要落實於日常生活與健康管理，因此盼透過宗教文化結合防疫教育，深化全民健康意識。

google news透過 Google News追蹤中央社

羅一鈞日前也指出，國內COVID-19疫情已開始流行，進入第7波Omicron流行，且將持續升溫，高峰預估將落在5月或6月，不過詳情須進一步觀察。他並提醒，大型聚會人潮移動，可能讓呼吸道傳染病升溫較快，呼籲長輩盡快接種最新JN.1疫苗防範，參加人潮擁擠聚會活動更要戴上口罩。

疾管署透過新聞稿表示，落實衛生好習慣，是預防疾病最簡單、有效且具成本效益的方式，隨著氣溫攀升及大型活動接連舉辦之際，更應強化日常防疫行為。透過結合宗教文化的防疫行動，疾管署期盼讓正確的健康觀念深入民心，「勇」保安康。（編輯：吳素柔）1140503

#COVID-19
#白沙屯媽祖
#疾管署
#羅一鈞
#衛生福利部
#世界衛生組織
#JN.1疫苗
#疾病管制署
白沙屯媽祖遶境，衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞（前左）3日任「防疫隊長」，發放多項防疫衛教品，提醒民眾注意防疫。（疾管署提供）中央社記者曾以寧傳真 114年5月3日
白沙屯媽祖遶境，衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞（前左）3日任「防疫隊長」，發放多項防疫衛教品，提醒民眾注意防疫。（疾管署提供）中央社記者曾以寧傳真 114年5月3日
羅一鈞
侵襲性肺炎鏈球菌創6年新高 羅一鈞：免疫負債加流感影響麻疹職場群聚再增1例 境外移入3例曾赴越南
COVID-19
美關稅亂局下新加坡大選登場 黃循財首大考驗中國五一長假人潮湧入 金門單日入境陸客逾2千人
白沙屯媽祖
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
白沙屯媽祖飆速36小時抵北港 數十萬人夾道迎接
23
更多編輯台推薦新聞：